[헤럴드경제=장연주 기자] 중국의 한 어머니가 경제적인 사정때문에 아들 가방에 손수 나이키 로고를 수놓아 선물한 것이 사회관계망서비스(SNS)에서 화제가 되고 있다. 결국 나이키 본사까지 직접 나서서 이를 칭찬하며 감사 선물을 보내기로 했다. 비록 ‘짝퉁’ 나이키 가방이지만 어머니의 사랑으로 완성된 정교한 꽃무늬 자수 작품에 네티즌들은 아낌없는 찬사를 보냈다.

25일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 중국 산시성 출신의 남성 류씨(23)가 지난 9일 자신의 SNS에 중학교 시절 사용했던 가방 사진을 공개하면서 화제가 됐다.

빨간색 가방에는 꽃무늬로 가득 채워진 거대한 나이키 로고가 수 놓여 있었다.

류씨는 중학교 시절 반 친구들 대부분이 정품 나이키 가방을 들고 다녔지만, 자신은 가난한 집안 형편 때문에 약 300위안(약 5만9000원)인 이 가방을 살 수 없었다고 당시를 회상했다.

이에 재봉사였던 그의 어머니 장씨는 아들을 위해 가방에 나이키 로고를 수놓았다. 각종 꽃과 푸른 잎사귀로 화려하게 장식했고, 자수 한땀 한땀마다 아들에 대한 사랑을 고스란히 담았다.

류 씨는 “어렸을 때부터 엄마가 내 옷을 다 만들어주셨다”며 “독특한 로고가 자랑스러워서 만나는 사람마다 엄마가 수놓아준 것이라고 말하고 다녔다”고 회상했다.

현재 다른 도시에서 일하고 있는 류씨는 휴대폰에서 이 오래된 가방 사진을 보고 이것이 값으로 매길 수 없는 소중한 물건이라고 생각했다고 말했다.

해당 게시글은 ‘좋아요’만 860만개, 댓글 50만개를 받으며 높은 관심을 얻었다. 류씨 어머니 장씨의 사랑에 감동받은 네티즌들의 댓글이 잇따랐다.

네티즌들은 “세상에 단 하나뿐인 럭셔리 아이템이다”, “내가 본 나이키 로고 중 가장 아름답다” 등 긍정적인 댓글을 달았다.

더욱이 나이키 중국 공식 계정에서도 류씨의 게시글에 직접 답글을 단 것으로 전해졌다.

나이키 측은 “잘 수놓인 로고”라고 칭찬하면서 “어머니의 사랑이 우리에게 ‘그저 해내라’는 용기를 준다”고 말했다. 이는 나이키의 유명한 광고 문구 ‘저스트 두 잇(Just Do It)’을 활용한 메시지다.

나이키 측은 그러면서 류씨의 어머니에게 선물을 보내겠다고 약속했다.

일부 네티즌들은 류 씨 어머니가 무단으로 로고를 사용했다는 이유로 나이키가 변호사 서한을 보낼 수도 있다고 농담했지만, 류 씨는 이미 어머니의 주소를 나이키에 보냈다고 말했다.

한편, 2019년에는 필리핀 소녀 레아 불로스의 사연이 전세계를 감동시킨 바 있다.

당시 11세였던 레아는 발에 테이프를 감고 나이키 로고를 그려 넣은 수제 ‘운동화’을 신고 육상 대회에서 금메달 3개를 따냈다. 레아의 사연은 전세계적으로 화제가 됐고, 나이키는 레아에게 정품 운동화와 장학금을 제공한 바 있다.