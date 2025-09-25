[헤럴드경제=장연주 기자[ 특유의 입담과 인품 덕에 ‘개그계 대부’로 불리던 코미디언 전유성이 25일 별세했다. 향년 76세.

대한민국방송코미디언협회에 따르면, 전유성은 폐기흉 증세가 악화하면서 이날 오후 9시 5분께 세상을 떠났다.

전유성은 한국 코미디의 초석을 다진 인물로 손꼽힌다.

지난 1969년 TBC ‘전유성의 쑈쑈쑈’를 통해 데뷔한 전유성은 공개 코미디 무대와 ‘개그콘서트’와 같은 TV 코미디 무대를 아우르며 코미디계를 이끌어왔다.

전유성은 아이디어 뱅크로도 유명했다. 개그맨들 사이에서 ‘아이디어가 막히면 전유성을 찾아가라’는 말이 있을 정도였다.

몸보다는 말로, 말보다는 글로 웃기는 재주가 있다고 했던 그는 수많은 저서를 남긴 작가이기도 했다.

대표 저서로는 ‘1주일만 하면 전유성만큼 한다’ 시리즈와 ‘남의 문화유산 답사기’ ‘조금만 비겁하면 인생이 즐겁다’ ‘하지 말라는 것은 다 재미있다’ ‘전유성의 구라 삼국지’ 등이 있다.

전유성은 가수 진미령과 9살의 나이 차를 극복하고 1993년에 결혼, 17년 만인 2011년에 이혼했다. 2018년 남원으로 거처를 옮긴 후 딸 내외와 함께 지내왔다.

유족으로는 딸 제비 씨가 있으며 장례는 희극인장으로 치뤄진다.

빈소는 서울아산병원이다.