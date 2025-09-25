[헤럴드경제=장연주 기자] 사업장 대표로 등록된 미성년자의 월 평균 소득이 300만원을 넘어선 것으로 파악됐다. 상속이나 증여를 통해 미성년자가 고소득 사업장 대표로 등재되는 사례가 잇따르고 있는 가운데, 불법은 아니지만 편법 증여 등의 가능성이 있는 만큼 제도적인 보완이 필요하다는 지적이 나오고 있다.

25일 국회 정무위원회 소속 더불어민주당 민병덕 의원실이 국민건강보험공단의 ‘직장가입자 부과액’ 자료를 분석한 결과, 올 8월 말 기준 만 18세 이하 직장가입자 1만6673명 중 359명(2.1%)이 사업장 대표로 등록됐다.

미성년자 사업장 대표의 월평균 소득은 303만2000원이었다.

이는 2023년 국세청이 집계한 근로소득자 중위 근로소득 272만원 보다 많다.

특히 월 1000만원 이상 이익을 거둔 미성년자 사업장 대표는 총 16명이었다.

미성년자 대표의 사업장 유형을 살펴보면, 부동산 임대업이 84.1%(302명)로 가장 많았다. 이어 숙박·음식점업과 도소매 및 소비자용품수리업은 각 3.0%(11명)를 차지했다.

올해 미성년자 사업장 대표 중 최고 소득자는 만 14세로 서울 강남구에 위치한 부동산 임대업자였다.

월 수입은 2074만1000원, 연 수입은 2억5000만원이었다. 이들 대부분은 상속이나 증여를 통해 사업장 대표가 된 것으로 추정된다.

상속, 증여를 통해 사업장을 갖는 것은 불법이 아니다. 하지만 이처럼 미성년자가 고소득 사업장 대표로 등재되는 사례가 잇따르자, 편법 증여·상속 또는 소득 분산을 통한 누진세 회피 가능성에 대한 우려가 커지고 있다.

민 의원은 “14세짜리 미성년자가 사업장 대표로 정상적으로 경영을 할 수 있겠냐”며 “제도적인 보완이 필요하다”고 주장했다

한편, 2023년 6월 기준으로도 만 18세 이하 미성년자 사업장 대표자는 390명으로 집계된 바 있다.

이들 중 상위 소득자 10명의 평균 연 소득은 약 1억5206만원 수준이었다.