지난 1월 국내 법인 설립 후 韓 시장 ‘공세’ ‘샤오미 15T 프로’ 포함 신제품 8종 대거 공개 오프라인 매장 추가 오픈…서울 광진구·강서구 현대·티머니·SSG·네이버 등 국내 기업 협력도

[헤럴드경제=차민주 기자] “한국에서 판매된 샤오미 스마트폰의 40%는 플래그십 모델로, 고급형 제품에 대한 수요가 뚜렷합니다.” (조니 우 샤오미코리아 사장)

국내 스마트폰 시장 ‘점유율 0%’였던 샤오미가 달라졌다. 지난 1월 국내에 법인을 설립하면서 한국 시장에 공세를 퍼부은 결과, 샤오미 스마트폰 구매자 10명 중 4명이 플래그십 모델을 선택했다. 그동안 소위 ‘싼 맛에 사는’ 가성비로 대표되던 샤오미 제품의 구매 패턴이 요동치고 있는 셈이다.

25일 조니 우 샤오미코리아 사장은 풀만 앰버서더 서울 이스트폴에서 열린 기자간담회에서 이같이 밝히면서 플래그십 스마트폰 모델 ‘샤오미 15T 프로(Pro)’를 포함한 신제품 8종을 공개했다. 그러면서 “정직한 가격, 높은 품질, 신뢰할 수 있는 서비스로 한국 시장에서 경쟁력을 갖출 것”이라고 포부를 밝혔다.

구체적인 출시 제품군은 ▷패드 미니 ▷오픈웨어 스테레오 프로 ▷워치 S4 41㎜ ▷스마트 밴드 10 글리머 에디션 ▷로봇청소기 5시리즈 ▷스마트 카메라 C701 등이다.

특히 샤오미 오프라인 스토어에서 구매한 소비자일수록 플래그십 스마트폰 모델에 대한 수요가 높은 것으로 드러났다. 조니 우 사장은 “자사가 조사한 한국 시장 판매 수치에 따르면, 온라인 구매자들은 보급형 모델인 포코·레드미 시리즈를 찾고 오프라인 구매자들은 플래그십 모델인 샤오미 시리즈를 찾는다”고 설명했다.

이에 따라 샤오미는 국내 오프라인 스토어를 증설, 플래그십 모델 소비자를 확보하겠단 방침이다. 지난 6월 서울 여의도 IFC몰에 국내 첫 오프라인 스토어를 설립한 데 이어, 오는 27일 샤오미 스토어 NC이스트폴점(서울 광진구)·원그로브점(서울 강서구)을 동시에 오픈할 예정이다.

조니 우 사장은 “첫 매장이 있는 여의도는 서울의 중심부인 만큼, 소비자의 방문 편리성을 고려해 여의도 매장을 기준으로 서쪽과 동쪽에 2·3호점을 오픈하게 됐다”며 “백화점 같은 대형 매장 뿐 아니라 로드숍 개설도 적극 검토 중”이라고 했다.

샤오미는 오프라인 스토어에 대한 소비자 호응을 기반으로, 수도권을 넘어 전국까지 매장을 확장하겠단 계획도 세웠다. 조니 우 사장은 “한국 오프라인 스토어 개설 이후 7월 한 달 동안 웨어러블 기기 1700대 이상, 보조배터리 600개 이상, 개인 맞춤형 케어 제품 1000개 이상을 판매했다”며 “이는 플래그십부터 합리적인 가격대 제품까지 샤오미가 전 카테고리에서 사랑받고 있다는 증거”라고 했다. 이어 “더 많은 지역에 여러 스토어나 완비된 서비스 제공하도록 전국에 매장을 확대 개설할 것”이라고 덧붙였다.

국내 기업과의 협력을 통한 한국 현지화 전략에도 나선다. 샤오미에 따르면 구체적으로 ▷유통 부문은 현대백화점 ▷모바일 결제 부문은 티머니 ▷전자상거래(e커머스) 부문은 SGG닷컴·네이버가 샤오미와 협력을 논의하고 있다.

조니 우 사장은 “자사 조사 결과 한국 소비자는 특히 모바일 결제에 대한 사용 빈도가 높은 것으로 드러나, 웨어러블 기기에도 결제 서비스를 도입하도록 티머니와 논의하고 있다”며 “파트너십은 한국 소비자들이 샤오미를 더 쉽게 접하고, 경험하고, 신뢰할 수 있는 기반이 된다”고 했다.

한편, 이번에 선보인 샤오미 15T 프로는 샤오미의 세계 시장 진출 이후 처음으로 한국이 1차 출시국에 포함된 플래그십 스마트폰 모델이다. 출고가는 12GB+256GB 모델 84만9970원, 12GB+512GB 모델 89만9800원으로 책정됐다.

이에 따라 샤오미가 국내 점유율 0%를 뚫고 반등할 수 있을지 업계의 이목이 쏠린다. 통계분석업체 스탯카운터에 따르면 지난 8월 샤오미의 국내 스마트폰 시장 점유율은 0.82%에 그쳤다.