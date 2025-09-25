[헤럴드경제=최원혁 기자] 집들이 선물로 물티슈 12개를 사 갔다가 직장 동료의 아내로부터 핀잔을 들었다는 사연에 누리꾼들의 관심이 집중됐다.

최근 JTBC ‘사건반장’에는 30대 직장인인 A씨의 사연이 공개됐다.

A씨에 따르면 그는 최근 결혼한 직장 동료 집들이에 초대됐다가 “빈손으로 오라”는 말에 물티슈를 사갔다.

A씨는 “집들이 가기 전날 동료에게 필요한 것을 물었더니 빈손으로 오라고 했다“며 ”빈손으로 가기 애매해서 집 근처 마트에서 물티슈 6개 묶음 두 세트를 사 갔다”고 자초지종을 설명했다.

이어 “그런데 동료 아내가 제가 사 온 물티슈를 보자마자 인사도 없이 ‘물티슈 쌓여 있는데 다른 거 사 오시지’ 하면서 투덜대더라”며 “동료가 ‘내가 빈손으로 오라고 했다. 고맙다’고 하길래 넘어갔다”고 했다.

그러나 다른 동료가 “빈손으로 오라고 했다고 물티슈를 사 오냐? 얘가 이렇게 센스가 없다”면서 A씨를 웃음거리로 만들었다고 한다.

식사 중에도 동료의 아내는 다른 동료들이 가져온 와인, 식기 세트를 확인하면서 고맙다고 했으나 A씨의 물티슈는 쳐다보지도 않고 내려놨다고.

A씨는 “결국 저는 밥도 맛있게 못 먹고 집들이 내내 기분만 상해 있다가 돌아왔다. 제 돈 주고 선물 사 와서 이런 대접받는 게 맞냐”고 토로했다.

사연을 들은 손수호 변호사는 “물티슈 딱 한 통 사왔으면 눈치 없는 거 아닌가 싶겠지만, 그것도 아니다. 선물은 마음이 중요하고 다른 것과 비교하는 것도 공감이 안 된다”고 거들었다.

누리꾼들 역시 ‘빈손으로 오라 했으면 뭘 가져와도 고맙게 받는 게 맞지’, ‘굳이 사 온 사람한테 저런 건 싹수없는 거다’, ‘선물까지 사서 집들이 와 준 마음을 생각해야지’, ‘물티슈는 생필품이라 다다익선 아닌가’, ‘아무리 빈손으로 오라고 했대도 마트에서 물티슈만 사서 덜렁 들고 가면 반갑지만은 않을 듯’, ‘아내가 너무 티를 낸 것도 맞는데 물티슈 사간 사람도 센스가 없는 건 맞는 듯’ 등 다양한 반응을 보였다.