김인만 김인만부동산경제연구소 대표 10월 16일 오후 강연 각종 규제 쏟아지는 혼란의 부동산 시장 속 ‘내 집 마련’ 전략 상급지 나홀로보단 하급지 신축 대장…3기 신도시 주변은 하락

‘부(富)의 세계’에 도달하는 가장 빠르면서도 안전한 길을 안내하는 ‘헤럴드머니페스타 2025 – 웰스 네비게이션(Wealth Navigation)’이 오는 10월 16~17일 서울 강남구 코엑스 그랜드볼룸에서 열립니다. 주식·부동산·금융상품·절세·가상자산·연금 등 재테크와 관련한 모든 정보를 총망라, 맞춤형 투자 전략을 제공합니다. 헤럴드경제는 ‘부’를 향한 본격적인 길 안내에 앞서, 연사로 나설 전문가들이 제시하는 투자 성공 비법과 관련 인사이트를 미리 엿보고자 합니다. <편집자주>

압구정 나홀로보다 상계동 신축이 낫다?[김인만 김인만 부동산연구소 대표×머니페스타]

서울 아파트는 오늘이 최저가입니다. 내일은 오늘보다 비싸고요. 10년 후에는 더 많이 올라가 있을 겁니다. 김인만 김인만부동산경제연구소 대표

[헤럴드경제=홍승희 기자] 김인만 김인만부동산경제연구소 대표는 헤럴드경제와의 인터뷰에서 “하락구간을 두려워하지 말고 지금 ‘내 집 마련’을 한다면 10년 후에는 활짝 웃을 것”이라며 이같이 제언했다.

정부가 가계부채를 전방위적으로 옥죄는 ‘6·27 대출규제’와 공급 방식을 전환하는 ‘9·7 주택공급 확대방안’을 발표하며 부동산 시장에서 혼란이 감지되는 가운데, 김 대표에게 ‘나만의 재테크 전략’을 어떻게 가져가면 좋을지 해답을 물었다. 그는 10월 16~17일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열리는 헤럴드 머니페스타에서 둘째 날 ‘실패 없는 재개발·재건축 투자’라는 주제로 연사에 나선다.

올해 트렌드도 ‘얼죽신’…“상급지 나홀로 아파트보단 하급지 랜드마크”

김 대표는 새로운 공급대책에도 불구하고 서울 내 아파트 가격은 ‘수요 과잉, 공급 부족’ 원리에 따라 계속 우상향할 것으로 내다봤다. 그는 “외부적인 변수에 따라 하락 구간이 중간 중간 나올 수도 있다”면서도 “하지만 ‘내 집 마련’을 한다는 건 평균 7년을 보유하고, 10년 후를 내다보는 투자를 하는 차원”이라고 설명했다.

아파트 가격의 상승은 올해도 과거와 다를 거 없이 ‘얼죽신(얼어 죽어도 신축 아파트)’이 견인할 것으로 봤다. 대세로 자리 잡은 신축 아파트 인기가 여전히 이어질 거란 전망을 내놓은 것이다.

김 대표는 “신축 아파트와 구축 아파트의 양극화는 더욱 더 벌어지고 있다”며 “지방을 보면 답이 나온다. 신축 아파트 5억원, 구축 아파트 1억원으로 가격 차이가 극명하게 갈리고 있다”고 진단했다. 이어 “서울은 예외적으로 재건축·재개발 가능성으로 인해 구축 아파트 투자도 유망하지만 전체적인 트렌드는 신축, ‘얼죽신’이라는 걸 잊어서는 안 될 것”이라고 강조했다.

투자 목적을 위해 압구정 나홀로 아파트냐, 상계동의 신축 랜드마크 아파트냐를 묻는다면 하급지 랜드마크 아파트를 추천한다. 환금성도 좋고, 탄력성 있게 (상승장을) 따라간다. 김인만 김인만부동산경제연구소 대표

그러면서 상급지의 ‘나홀로 아파트’보단 하급지의 신축 대장 아파트에 투자하는 걸 더 추천한다고 밝히기도 했다. 예시로 든 게 압구정 나홀로 아파트와 상계동의 신축 대장 아파트다.

김 대표는 “압구정 나홀로 아파트냐, 상계동의 신축 랜드마크 아파트냐를 묻는다면 하급지 랜드마크 아파트를 추천한다”며 “랜드마크 대장 아파트는 환금성도 좋고, (상승장을) 따라갈 때 탄력성 있게 따라간다”고 설명했다.

단 실거주와 투자 목적을 구분할 필요는 있다고 부연했다. 그는 “그 지역에 실거주 하는 이들에겐 나홀로 아파트도 적합할 수 있겠으나 단순 투자 목적으로는 하급지의 대장 아파트가 환금성이 더 좋다는 점을 말씀드린다”고 했다.

“3기 신도시 주변 구도심은 가격 하락할 것…서울 유휴부지 개발 비현실적”

김 대표는 정부가 발표한 ‘9·7 주택공급 확대방안’에 따라 3기 신도시 등 공공택지에 신규 물량이 쏟아지면, 경기와 인천같은 수도권 주변 구도심의 아파트 가격은 더 떨어질 것으로 봤다. 그는 “이번 9·7 대책의 핵심은 공공택지에 한국토지주택공사(LH)가 직접 시행한다는 것”이라며 “신도시 물량은 분양을 받는 게 정답이지만, 역설적으로 말하면 그 주변 구도심은 입주 물량에 영향을 받을 수밖에 없기 때문에 약세가 될 가능성이 있다”고 말했다.

하지만 서울의 아파트 가격은 더욱 오를 수밖에 없다는 점을 강조했다. 특히 정부가 9·7 대책에서 발표한 서울 도심 내 국공유지·유휴부지 활용 정책도 실효성이 크지 않을 거라고 봤다. 국토교통부는 대책서 서울 도봉구에 있는 성대 야구장에 1800가구, 송파구에 있는 위례 업무 용지에 1000가구, 서초구에 있는 한국교육개발원 기존 부지 700가구, 강서구에 있는 강서구청 가양동 별관과 강서구의회 등의 유휴 부지에 558가구 등 총 4000호를 공급하겠다고 밝혔다.

그는 “서울은 공공택지가 부족하고, 유휴부지 개발도 현실적으로 된다는 보장은 없다”며 “서울은 여전히 공급물량이 불투명하기 때문에 구축 아파트와 신축 아파트 구분할 거 없이 내 자금에 맞춰서 투자하는 전략이 좋다”고 설명했다.

마지막으로 부동산 시장이 혼란을 겪는 현재 상황에서도 서울 내 재개발·재건축 투자는 유망하다고 강조했다. 그는 “결국 공공택지가 부족한 서울의 답은 재건축·재개발 등 정비사업밖에는 없다”며 “시간은 오래 걸리더라도 미래의 신축 아파트를 위해 재건축·재개발에 투자하는 게 여전히 유망한 투자종목”이라고 했다.

