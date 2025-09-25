[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 지난 9월 8일부터 24일까지 재학생과의 진솔한 소통을 위해 마련한 ‘총장 토크 콘서트(미팅위크)’를 열었다고 25일 밝혔다.

행사는 학생복지처 주관으로 총 9회에 걸쳐 진행됐으며 32개 학과·계열에서 약 2100여명의 학생들이 참석해 대학 발전과 학생들의 학업·진로 고민을 공유하는 뜻깊은 시간을 가졌다

이번 토크 콘서트는 학생들이 가장 편안하게 참여할 수 있는 점심시간을 활용해 진행됐으며 간호학과, 화장품화공계열, 패션디자인마케팅과, 소프트웨어융합과, 건축학과, 사이버보안과 등 전공 특성이 다른 다양한 학과 학생들이 조별로 참여하면서 자유로운 의견 교환이 이뤄졌다.

특히 이재용 총장은 학생들과 같은 눈높이에서 대화를 이어가며 대학 생활의 만족도, 진로 준비 과정에서 느끼는 어려움, 학과별 교육환경 개선 필요성 등 현실적인 목소리를 경청했다.

학생들은 평소 총장에게 직접 전하기 어려웠던 건의사항과 제안들을 솔직하게 말할 수 있었고 학생복지처는 이를 기록하며 해당 부서에 의견을 전달했다.

영남이공대는 토크 콘서트에서 수렴한 학생들의 의견을 정리해 해당 부서와 학과에 전달하고 학사제도 개선, 진로·취업 지원 강화, 복지 및 편의시설 확충 등 학생 체감도가 높은 분야부터 단계적으로 반영할 계획이다.

영남이공대는 매 학기마다 학생들과 직접 소통하는 자리를 지속적으로 운영해오고 있다.

학생 교육만족도를 높이기 위해 △실습 위주의 현장 중심 교육 강화 △최신 산업 트렌드 반영한 커리큘럼 개편 △취업 연계 프로그램 확대 △학생 편의 및 복지 확대 등을 추진하면서 학생들의 건의사항을 대학 운영에 적극적으로 반영하고 있다.

이재용 영남이공대 총장은 “대학의 주인공인 여러분이 전한 의견 하나하나가 영남이공대의 미래를 밝히는 나침반이 될 것“이라며 ”앞으로도 학생들이 대학 생활에 자부심을 느끼고 꿈을 키워갈 수 있도록 열린 소통을 이어가겠다”고 말했다.