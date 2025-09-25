‘2025 제10차 세계지방정부연합 아시아·태평양지부(UCLG ASPAC) 고양 총회’ 개회에서

[헤럴드경제=박준환 기자]고양특례시(시장 이동환)에서 열리는 ‘2025 제10차 세계지방정부연합 아시아·태평양지부(UCLG ASPAC) 고양 총회’가 25일 킨텍스에서 개회식을 시작으로 메인 포럼 등 본격적인 일정에 돌입했다.

이동환 시장은 환영사를 통해 “도시는 기후위기와 에너지 전환, 디지털 격차 등 인류가 직면한 도전의 최전선에 있다”며 “이에 대응하기 위해서는 자족성과 회복력을 갖춘 도시로 나아가야 하며, 연대와 협력을 통해 미래 세대의 번영을 함께 열어가야 한다”고 강조했다.

이 시장은 또 “기초지자체로서 처음으로 UCLG ASPAC 총회를 주최한 고양시는 아시아·태평양 지방정부 협력의 중심적인 역할을 맡게 됐다”며 “이번 총회가 각 도시의 경험과 혁신적 해법을 나누고 연대와 협력을 공고히 함으로써 미래 세대 번영을 이끄는 전환점이 되길 바란다”고 말했다.

이날 개회식에는 당초 예정된 22개국을 넘어 27개국의 지방정부 대표와 국제기구, 전문가 등 600여 명이 넘는 국내외 인사가 한자리에 모였다. 이장우 대전광역시장, 다킬라 카를로 쿠아 UCLG ASPAC 회장, 고영인 경기도 경제부지사 등이 차례로 무대에 올라 지속가능한 미래를 위한 지방정부의 역할을 강조했다.

특히 다킬라 카를로 쿠아 UCLG ASPAC 회장은 “이번 총회는 우리의 단결과 함께 행동에 대한 명확한 촉구를 위한 자리이며 가장 작은 마을에서 가장 큰 대도시에 이르기까지 우리의 목소리는 세상의 방향을 바꿀 수 있다”고 말했다. 또 “우리의 연대를 재확인하고 협력을 강화하여 지속가능하고 정의로운 미래를 만들어 나가자”고 덧붙였다.

아울러 유엔 ESCAP 아르미다 살시아 알리샤바나 사무총장은 영상 축사를 통해 “지방정부가 글로벌 어젠다 실행의 핵심 파트너”라는 것을 강조하며 총회의 성공적 개최를 기원했다.

개회식은 대북 공연을 시작으로 강윤선 고양댄스컴퍼니의 전통무용과 고양시 태권도 시범단 공연이 다채롭게 펼쳐졌다. 또 에세이·사진·스타트업 공모전 등 시상식을 비롯해 CLG(도시 및 지방정부 연구소) 출범식도 함께 진행됐다.

오전 11시부터 개최된 메인 포럼은 ‘미래를 위한 지속가능한 글로벌 자족도시와 지역’을 주제로 열렸다. 장 타드 UN 도로안전 특사의 기조연설을 시작으로 ▷호주 지방정부 기후·재난 대응 정책(다리아 털리 호주 지방정부연합 부위원장) ▷중국 이우시의 디지털 공급망과 녹색교통 도입(가오 진 중국 이우시 부시장) ▷아시아 도시의 통합적 기후 대응 전략(카즈코 이시가키 유엔 해비타트 소장) 등에 대한 발표가 이어졌다.

메인 포럼에서는 기후변화 대응을 위한 재생에너지 전환, 순환경제 구축, 스마트 인프라 도입 등 도시의 회복력을 높이는 전략을 공유하고, 국가·민간·학계와 협력해 이를 제도화할 방안을 논의했다. 이어진 패널 토론에서는 “도시 간 협력과 기술·재정 통합이 자립적 도시의 핵심”이라는 데 공감대가 형성됐다.

한편 25일 오후에는 ▷일자리 창출 ▷청년 리더십 ▷에너지 자족 ▷가족친화도시 ▷도시 성장의 5개 주제에 대한 서브 포럼이 동시 진행된다.

이어서 26일에는 아태지역 협력과 미래 비전을 공유하는 ‘고양선언’이 발표될 계획이다.