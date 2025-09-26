㈜명륜당이 운영하는 명륜진사갈비가 지난 23일 가맹점주와 함께하는 ‘기부바자회’를 성황리에 마쳤다고 밝혔다. 이번 행사는 지난 18일 열린 ‘명륜진사갈비 전국 가맹점 기부릴레이’의 일환으로 마련됐다.

전국 가맹점 기부릴레이에는 서울·수도권 총 105개 가맹점에서 150여 명의 가맹점주와 직원들이 참여하며 성공적으로 진행되었고, 이를 이어받아 대전·충청 지역 41개 가맹점, 약 60명의 가맹주와 직원들이 힘을 모아 이번 기부바자회를 열게 됐다.

이번 행사는 본사와 가맹점주가 따뜻한 마음을 전하기 위해 모인 자리라는 점에서 의미가 깊다. 바자회에서는 일상생활에 꼭 필요한 생필품이 판매되었으며, 주민들은 이를 시중보다 저렴한 가격에 구매할 수 있어 큰 호응을 얻었다. 바자회를 통해 마련된 수익금은 자립준비청년을 위한 후원금으로 기부될 예정이다.

명륜진사갈비 관계자는 “기부릴레이 행사에 이어 대전·충청 지역 가맹점들과 함께한 바자회를 통해 지역사회와 나눔 문화를 공유할 수 있어 뜻깊다”며 “앞으로도 가맹점주들과 함께 연대하여 상생의 가치를 실천하고, 전국 규모의 사회공헌활동을 꾸준히 이어가겠다”고 전했다.

이날 행사에 참여한 한 가맹점주는 “지역 가맹점주들이 함께 힘을 모아 진행한 행사인 만큼 보람을 느꼈다”며 “앞으로도 가맹본사와 함께 지역사회에 도움이 될 수 있는 활동에 적극 참여하겠다”고 소감을 밝혔다.

한편, 가맹본사 ㈜명륜당은 지난 2023년 NGO 월드비전과 10년간 30억 원 규모의 후원 약정을 맺고 사회공헌활동을 꾸준히 전개해왔다. 이번 기부행사는 본사의 선한 영향력에 감명받은 가맹점주들이 자발적으로 힘을 보태며, 전국 규모의 나눔 문화로 확산되고 있다. 이러한 상생 경영은 ‘착한 프랜차이즈’로서의 브랜드 이미지를 확고히 하는 발판이 되고 있다.