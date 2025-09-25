‘피지컬 AI 시대, 한국의 대응 전략’ 서울 양재동 엘타워서 열려 장병탁 교수·김진오 회장 기조발표

[헤럴드경제=박지영 기자] 한국공학한림원(NAEK)이 오는 9월 29일 서울 양재동 엘타워에서 ‘피지컬(Physical) AI(인공지능) 시대, 한국의 대응 전략’을 주제로 제281회 NAEK포럼을 개최한다고 25일 밝혔다.

이번 포럼은 전세계적으로 급부상 중인 피지컬 AI의 발전 현황과 산업 적용 가능성을 점검하고, 한국의 경쟁력 강화를 위한 전략을 모색하기 위해 마련됐다.

포럼 기조 발표는 장병탁 서울대 교수(투모로로보틱스 대표)와 김진오 한국로봇산업협회 회장(로봇앤드디자인 대표)이 맡는다.

장 교수는 ‘Physical AI 시대: 휴머노이드로 말하는 AI를 일하는 AI로’를 주제로 발표한다. 판단·생성·행동형 AI 진화와 휴머노이드 산업화 전략, 로봇 파운데이션 모델(RFM)과 K-휴머노이드 3·5·10 로드맵을 통한 한국형 Physical AI 발전 방향이 담길 예정이다.

김 회장은 ‘Physical AI 시대, 한국의 대응 전략’을 주제로, 자율주행차, 휴머노이드, 자율 생산공장 등을 피지컬 AI의 핵심 적용 분야로 제시하며 중소기업까지 혜택을 확산시킬 수 있는 실질적인 전략을 강조할 예정이다.

패널 세션은 조규진 서울대 교수가 좌장을 맡고, ▷김용재 위로보틱스 대표(한국기술교육대 교수) ▷장영재 다임리서치 대표(KAIST 교수) ▷박태완 과학기술정보통신부 정보통신산업정책관 ▷박동일 산업통상자원부 제조산업정책관 등이 참여한다.

참가자들은 피지컬 AI 기술의 하드웨어 혁신, 제조업 특화 AI 개발, AI·SW·반도체 융합 혁신 등 다양한 주제를 다각도로 논의하며, 특히 국내 피지컬 AI 글로벌 경쟁력 확보 방안과 정책·현장 적용 과제에 대한 심도 있는 토론을 진행할 예정이다.

피지컬 AI는 기존 텍스트·이미지 중심의 생성형 AI를 넘어, 휴머노이드, 자율주행, 자율 생산 등 물리적 환경에서 직접 작동하는 차세대 AI를 의미한다. 미국과 중국 등 주요국이 대규모 투자로 생태계 선점에 나선 가운데, 한국도 제조업과 ICT 인프라 강점을 활용한 차별화 전략이 필요하다는 분석이다.

윤제용 NAEK 포럼위원회 위원장(서울대 교수)은 “한국은 세계적 제조업 기반과 반도체·5G 인프라를 갖춰 피지컬 AI 시대를 선도할 최적의 조건을 갖췄다”며 “이번 포럼이 정부·기업·학계의 노력을 통합해 글로벌 피지컬 AI 경쟁에서 우위를 점하는 실질적 전략을 도출하는 장이 되길 기대한다”고 말했다.

이번 포럼에는 NAEK 회원을 비롯해 산·학·연·정 관계자 약 200명이 참석할 예정이다. NAEK포럼은 1998년부터 연 6회 개최돼왔으며, 공학기술 기반의 지식 공유와 정책 제언의 장으로 자리 잡고 있다.