[헤럴드경제=임세준 기자] 25일 오전 서울 송파구 롯데월드 어드벤처 매직아일랜드에서 연기자들이 롯데월드 호러 판타지 가을 시즌 축제 ‘스트리트 호러쇼: 더 마리오네트’를 선보이고 있다.


