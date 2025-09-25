풍무역 도보 5분 초역세권 입지, 서울 5호선 연장 기대감 유치원부터 대학교까지 갖춘 학세권, 생활 인프라 풍부

[헤럴드경제=정주원 기자] 호반건설은 오는 10월 김포시 사우동 일원에 들어서는 ‘호반써밋 풍무(가칭)’를 분양한다고 25일 밝혔다.

‘호반써밋 풍무’는 지하 2층~지상 29층, 84·112·186㎡(이하 전용면적) 총 956가구 규모다. 타입별로는 ▷84㎡A 331가구 ▷84㎡B 183가구 ▷112㎡A 408가구 ▷112㎡B 28가구 ▷186㎡ 펜트하우스 6가구로 구성된다.

풍무역세권 전체는 총 6900여 가구, 인구 1만8000여명을 수용하는 소형 신도시로 조성된다. 주거와 함께 상업·교육·업무·행정 기능을 두루 갖춰 김포의 새로운 중심지로 자리매김할 전망이다.

단지는 풍무역 도보 5분 거리에 있는 초역세권 입지를 갖췄다. 서울지하철 5호선 연장 사업이 추진 중이어서 서울 접근성 개선 기대감이 높다. 차량을 통한 김포한강로·올림픽대로·48번 국도 이용도 편리하다. 내년 상반기 개통 예정인 풍곡인터체인지(IC)와 광역버스망까지 더해져 강남·합정·충정로 등 서울 주요 지역으로의 이동이 수월하다.

교육 여건도 주목된다. 유치원부터 초·중학교가 단지와 맞닿아 있고, 인근에 대학교 용지까지 신설될 예정이라 ‘학세권’ 입지를 확보했다. 풍무역과 사우역 일대 학원가도 이용 가능하다. 생활 인프라는 이마트 트레이더스·노브랜드·홈플러스 등이 반경 2킬로미터(km) 내에 자리한다.

쾌적한 주거환경도 장점이다. 계양천 수변공원과 산책로가 단지를 둘러싸고, 선수공원도 인접해 있다. 사업지 내에도 다양한 녹지가 조성될 예정이다.

분양가 상한제 적용으로 가격 경쟁력도 확보했다. 호반건설 관계자는 “풍무역세권 첫 공급 단지로, 뒤이어 분양될 단지 대비 합리적인 가격이 될 것”이라고 설명했다.

상품성도 강조된다. 남향 위주 배치와 넉넉한 동 간 거리로 채광·통풍·개방감을 높였으며, 전 세대 전용 84㎡ 이상 중대형 평형으로 공급된다. 대부분 4베이 판상형 구조로, 일부 112㎡에는 5베이 설계가 적용된다. 최상층 펜트하우스(186㎡)에는 테라스가 마련된다. 김포 풍무역세권 내 85㎡ 초과 중대형 비율은 13%에 불과해 희소성도 높다.