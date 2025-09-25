- 충남도, 건국훈장 대통령장(2등급)서 최고 포상 등급인 대한민국장(1등급) 상향 목표 서명운동 등 전개

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 광복 80주년을 맞아 지역 대표 독립운동가인 석오 이동녕·월남 이상재 선생의 서훈 등급을 대한민국 최고 포상 등급인 ‘건국훈장 대한민국장(1등급)’으로 상향을 추진한다.

25일 도에 따르면 현재 이동녕·이상재 선생의 서훈 등급은 건국훈장 대통령장(2등급)으로, 그동안 지역과 학계에서는 대한민국 독립운동에 헌신한 업적에 비해 서훈 등급이 과소평가 됐다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.

이에 도는 10만명 이상 서명 참여를 목표로 지역에서부터 두 선생의 공적을 재조명할 수 있도록 천안시와 서천군, 기념사업회 등과 협업체계를 강화하는 등 행정력을 집중하고 있다.

서명운동은 온·오프라인을 통해 참여할 수 있으며, 온라인은 도 누리집 및 누리소통망(SNS) 등에 게시된 포스터의 정보무늬(QR코드)를 통해 접속하면 간단한 정보 입력만으로 누구나 참여할 수 있다.

석오 이동녕 선생(천안 출생)은 지난 1907년 안창호, 이회영, 김구, 이동휘 등과 신민회를 조직해 활약했고, 1910년 서간도에 신흥무관학교를 설립했다.

지난 1919년 3.1운동이 일어나자 임시정부 수립에 참여해 초대 의정원 의장, 내무총장, 국무총리, 국무위원 겸 주석을 역임, 대한민국 임시정부를 이끈 공로로 1962년에 건국훈장 대통령장(2등급)이 추서됐다.

월남 이상재 선생(서천군 출생)은 일본의 한국기독교연합회 공작을 저해하고 애국·민족·자유사상 고취에 진력한 민족계몽 운동의 선구자로서 3.1운동 당시 민족적 지도자로서 크게 활약했다.

지난 1927년 신간회 회장으로서 인재양성과 민족운동에 헌신하며 나라의 미래를 개척하는데 헌신한 공로로 1962년 건국훈장 대통령장(2등급)이 추서됐다.

충남도 정명옥 복지보훈정책과장은 “지역 대표 독립운동가의 서훈 상향은 자유와 독립을 향한 의지를 계승하는 국가적 차원의 예우로, 독립운동가들의 공적을 널리 알리고 합당한 예우를 통해 국민 자긍심을 높이는 계기가 될 것”이라며 “대한민국 독립운동사에 큰 획을 그은 두 분에 대한 서훈 상향이 이뤄질 수 있도록 도민 여러분의 많은 참여를 부탁드린다”고 말했다.