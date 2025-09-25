소상공인들 한마음으로 참여하는 ‘서대문 나눔1%의 기적’ 나눔가게 협약

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 이성헌)는 최근 지역 내 소재한 한국체대석사 연세효태권도(124호), 여보 퇴근길에 반찬 좀 사와 홍제PM점(134호), 좋은친구부동산(139호), 스카이홈푸드(141호), 서대문구농구협회(144호), 쏘블루(145호)와 ‘서대문 나눔1%의 기적’ 나눔가게 협약을 체결했다고 25일 밝혔다.

‘나눔1%의 기적’은 참여 업체들이 수익금의 일부(1%)를 지역사회에 기부하는 서대문형 나눔문화 사업이다.

‘한국체대석사 연세효태권도’(대표 한상윤)는 신체와 정신의 균형 성장을 강조하는 태권도장이며, ‘여보 퇴근길에 반찬 좀 사와 홍제PM점’(대표 유성미)은 홍제역 1번 출구 인근에 있는 반찬가게 맛집이다.

‘좋은친구부동산’(대표 최헌태)은 상호처럼 주민 소통 공간의 역할까지 하는 부동산중개업소며, 백련시장에 위치한 ‘스카이홈푸드’(대표 이승구)는 동네 가정집 식탁을 책임지는 반찬가게다.

‘서대문구농구협회’(대표 이윤숙)는 청소년들에게 농구를 통해 꿈을 키워주는 기관이며, 연희동 위치한 ‘쏘블루’(대표 양민우)는 도서와 재즈 등을 테마로 하는 북카페다.

한국체대석사 연세효태권도 한상윤 대표는 “태권도를 가르치며 어려운 가정의 아이들을 만날 때마다 도움을 주려고 하는데 이러한 좋은 사업에도 참여할 수 있어 감사드린다”고 말했다.

이성헌 서대문구청장은 “갈수록 다양한 업종의 중소상공인분들께서 이 사업에 함께해 주셔서 정말 감사한 마음”이라며 “정성으로 모아주시는 성금이 어려운 분들께 잘 전달될 수 있도록 일선에서 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

‘서대문 나눔1%의 기적’ 사업은 2023년 10월 시작됐으며 모금 재원으로 어르신 식생활 개선, 돌봄 청년 반찬 배달, 주거 취약계층 집수리 지원, 위기가구 긴급 지원 등 다양한 복지사업을 진행하고 있다.

이 사업 참여 업체는 서대문구청 홈페이지(구정 소식→명예의 전당) ‘나눔1% 명예의 전당’에서 확인할 수 있으며 기부 참여 등 자세한 내용은 서대문구청 인생케어과 복지자원팀으로 문의하면 된다.