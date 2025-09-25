소액주주 보호 노력 등 인정받아 공정위도 양사 합병 승인 합병 관련 남은 절차 임시 주총 양사 합병 시 군함 경쟁력 강화 예상

[헤럴드경제=한영대 기자] HD현대중공업과 HD현대미포 합병 작업이 순항을 이어가고 있다. 최근 공정거래위원회(이하 공정위)가 양사의 합병을 승인한 것은 물론 한국상장회사협의회 부설 독립기구인 지배구조자문위원회(이하 자문위)도 이에 대해 찬성 의견을 표했다. 주주총회(이하 주총) 절차가 남은 가운데 HD현대는 이번 합병을 통해 군함 경쟁력을 강화, 조선·방산 부문 매출을 10조원까지 끌어올린다는 계획이다.

25일 업계에 따르면 자문위는 HD현대중공업과 HD현대미포 합병에 찬성 의견을 밝혔다. 자문위는 외부 전문가로 구성돼 공정성과 객관성을 확보한 회의체이다.

자문위는 이번 합병과 관련해 양사 합병 비율이 적정하게 산정됐다고 평가했다. 주식매수청구권 금액도 주주에게 우호적인 수준이라며 소액주주 보호 노력도 인정된다고 합병절차를 긍정적으로 평가했다. 그러면서 합병 배경과 향후 사업 방향을 고려했을 때 합병 필요성이 인정된다고 찬성 의견을 밝혔다.

공정위는 18일 HD현대중공업과 HD현대미포 합병을 승인했다. 공정위는 양사 간 합병이 계열사 간 기업결합으로 지배구조에 변화가 없는 만큼 경쟁에 미치는 영향이 없는 것으로 판단한 것으로 알려졌다.

합병 관련 남은 절차는 각사 임시 주총을 통한 승인이다. 업계에서는 합병안이 임시 주총에 통과될 것으로 전망하고 있다. 양사 합병으로 인해 발생하는 시너지가 크기 때문이다. HD현대중공업은 국내 최다 함정 건조 및 수출 실적을 보유한 조선사로서, 이 분야 우수한 기술력과 노하우를 축적하고 있다. 여기에 HD현대미포가 갖춘 도크와 설비 및 우수한 인적 역량을 결합할 경우 급증하는 글로벌 방산 시장에서 우위를 선점할 수 있을 것으로 예상된다.

합병 발표 이후 투자자들의 관심이 집중되자 양사는 물론 모회사인 HD한국조선해양 주가까지 큰 폭으로 상승하고 있다. HD현대중공업 주가는 24일 종가 기준 50만1000원으로 지난달 26일(46만8000원) 대비 7.1% 상승했다. 같은 기간 HD현대미포 주가는 18만8500원에서 19만9100원, HD한국조선해양 주가는 34만7000원에서 40만7500원으로 올랐다.

영국 군사 전문지 제인스(Janes)에 따르면 향후 10년간 예상되는 글로벌 함정 신규 계약 시장 규모는 총 2100여척, 3600억달러(약 502조원)이다. HD현대는 양사간 통합 시너지를 통해 해외 함정 수출을 극대화, 2035년까지 조선·방산 부문 매출을 10조원까지 확대한다는 계획이다.

한편, HD현대중공업은 22일 합병 증권신고서 정정 공시를 통해 노사관계 내용을 추가했다. 정정 전 신고서에는 잠정합의안이 도출됐고 조합원 투표를 앞두고 있다는 내용이었으나, 정정 공시에서는 투표 결과를 명시하며 노사 관련 문제가 완전 해소됐음을 밝혔다.