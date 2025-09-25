26일 오전 10시부터 오후 7시까지 마곡광장서 박람회 열려 우수 자활생산품 판매·홍보 부스 운영, 체험과 공연도 함께

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈)는 26일 마곡광장(마곡중앙5로 9)에서 ‘2025년 강서구 자활 박람회’를 개최한다.

자활 사업은 저소득층에게 일자리를 제공해 자립할 수 있도록 돕는 제도다.

이번 박람회는 자활 참여자가 만든 제품을 전시·홍보해 자활 사업을 활성화하는데 의의가 있다.

‘함께 꿈꾸는 변화, 같이 만드는 자활’을 주제로, 행사는 26일 오전 10시부터 오후 7시까지 마곡광장(지하 1층, 선큰광장)에서 진행된다. 개막식은 오후 3시에 열린다.

박람회 현장에는 ‘판매 및 홍보 부스’가 마련돼 자활사업단과 자활기업이 제작한 생산품을 소개한다.

총 20개의 자활사업단과 자활기업이 참여해, 제과제빵, 패션 가방, 친환경 세제 등을 판매하는 부스를 운영한다. 또, 청소, 소독, 홍보물 제작 등 다양한 서비스도 선보인다.

아울러, 홍보부스에는 지역자활센터 담당자들도 자리해, 자활근로 참여 희망자들에게 일대일 상담을 실시하며, 자활 사업에 대해 홍보하는 자리를 갖는다.

자활사업단의 생산품을 직접 만들어 볼 수 있는 ‘체험 부스’도 운영한다. 목공예, 뜨개질, 반려견 인식표 제작 등을 경험해볼 수 있으며, 체험별 참가비는 5000 원에서 1만 원이다.

오후 3시 개막식에는 트로트 가수 신인선이 열정적인 무대를 선보인다. 또 자활근로 참여자 3개 팀이 무대에 올라 인기가요 공연을 펼칠 예정이다.

이외도 자활 참여자들이 창작한 인문학 작품 20점을 전시하는 ‘시화전’ 등 문화 체험 공간도 마련했다.

진교훈 강서구청장은 “이번 박람회는 자활 사업 참여자들의 우수 상품을 널리 알리고 판로를 확대하는 뜻깊은 자리가 될 것”이라며 “자활이 한 개인의 자립을 넘어 지역의 활력으로 이어질 수 있도록 앞으로도 적극 지원하겠다”고 말했다.