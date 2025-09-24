[헤럴드경제=김병진 기자]현대건설은 부산 동래구 사직2동 일원에 위치한 ‘힐스테이트 사직아시아드’의 조합원 계약을 성공적으로 마무리하고 일반분양을 앞두고 있다고 24일 밝혔다.

이 단지는 지하 3층~지상 35층, 총 10개 동, 전용면적 50~121㎡, 총 1068가구 ‘힐스테이트’ 브랜드 대단지로 조성되며 조합원 물량을 제외한 302가구가 일반분양으로 공급될 예정이다.

힐스테이트 사직아시아드는 사직동 핵심입지에 위치한 만큼 뛰어난 교육, 교통, 생활 인프라를 갖추고 있어 실수요자들의 주목을 받고 있다.

단지 인근에는 사직초, 온천중, 사직고 등이 도보권에 위치해 있으며 주변에는 명문 학원가도 밀집해 있어 우수한 교육환경이 기대된다.

또 교통여건도 우수해 사직역과 아시아드대로, 충렬대로 등 주요 간선도로망과 지하철이 인접해 있어 시내외 접근성이 뛰어나다. 부산 주요 권역은 물론 인접한 외곽지역까지 빠르게 이동할 수 있는 사통팔달 교통망을 갖췄다.

생활 인프라도 풍부해 홈플러스와 역전상권, 사직야구장, 세미산 등 대형 편의시설과 여가시설이 가까워 일상생활이 편리하며 쾌적한 자연환경 속에서 중심생활을 누릴 수 있다.

단지 내에는 스카이 라운지, 게스트 하우스, 스크린야구 등 고급 커뮤니티 시설이 조성되며 입주민의 삶의 질을 높이는 특화 설계가 적용될 예정이다.

단지의 대부분이 판상형 구조의 4Bay 맞통풍 설계로 구성돼 채광과 통풍이 우수하고, 드레스룸, 알파룸(일부 타입), 대형 펜트리 등 풍부한 수납공간도 제공된다.

분양 관계자는 “사직아시아드는 풍부한 인프라, 차별화된 상품성, 브랜드 프리미엄까지 고루 갖춘 상품”이라며 “조합원 계약 성료 이후 일반분양을 앞두고 실수요자들의 문의가 꾸준히 이어지고 있다”고 말했다.

‘힐스테이트 사직아시아드’ 견본주택은 부산 수영구 망미동 일원에 마련될 예정이다.