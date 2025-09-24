해외철도시장 진출 협력 강화

[헤럴드경제=홍승희 기자] 해외건설협회는 해외철도시장 진출 협력 확대를 위해 24일 한국철도산업협회와 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약은 국내 기업의 철도 분야 해외진출 지원을 강화하기 위한 것으로, 해외건설협회와 한국철도산업협회는 ▷해외철도 동향 및 사업정보 교환 ▷해외철도 실적정보 상호 제공 ▷신규 시장개척 협력 ▷해외 철도사업 공동 발굴 등 다양한 분야에서 긴밀히 협력하기로 했다.

또 양 기관은 본 MOU 체결을 계기로 원활한 업무 추진을 위해 협의체를 구성해 협력 과제를 논의해 나갈 예정이다.

한만희 해외건설협회 회장은 “철도와 건설은 해외 인프라 시장에서 긴밀히 연결된 분야”라며 “이번 협약을 통해 우리 기업들이 보다 효과적으로 해외 프로젝트를 발굴하고 성공적으로 수행할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.

김희락 한국철도산업협회 부회장도 “업무협약 체결로 철도산업과 건설산업이 해외시장에서 동반 성장을 이룰 수 있는 중요한 계기를 마련했다”며 “특히 양 협회의 강점을 결합해 국내 기업들의 해외 철도사업 진출 기회를 확대하고 글로벌 경쟁력을 높이는 데 기여하겠다”고 말했다.

해외건설협회는 앞으로도 한국철도산업협회와 협력해 철도 및 인프라 분야 해외진출을 지속적으로 뒷받침할 계획이며, 이의 일환으로 지난 3월 출범한 ‘융복합 케이시티(K-City) 플랫폼’에 이어 ‘K-철도 플랫폼’구축도 적극 추진해 나갈 예정이다.