신속·정확·안전한 물류환경 유지

동아쏘시오그룹 계열사 용마로지스가 택배서비스 품질과 개인정보보호 역량에서 최고 수준을 인정받았다.

24일 이 회사에 따르면, 2024년 국토교통부 주관 ‘택배 서비스평가’에서 기업택배부문 최고 등급인 A+를 획득하며 5년 연속 A+ 등급을 유지했다.

아울러 지난해 처음 획득한 정보보호 관리체계 국제표준 인증인 ‘ISO 27001’ 사후심사도 최근 통과해 관련 경쟁력을 인정받았다.

택배품질 평가에서 용마로지스는 기업간(B2B) 택배 분야에서 우수한 평가를 받으며 A+를 받았다. 용마로지스는 2016년부터 9년 연속 A등급 이상을 유지하고 있다. 2020년부터 5년째 A+ 등급을 이어와 서비스품질 경쟁력을 확보했다.

지난해 ISO 27001 인증을 처음 획득했으며, 이번 사후심사에서 정보보호 관리체계가 적절히 운영되고 있음을 인정받았다.

주요 물류시스템인 창고관리시스템(WMS), 배송관리시스템(DMS), 운송관리시스템(TMS)에 저장된 고객데이터에 대해 접근제어·백업·암호화 등 다양한 기술적 보호조치를 강화해 보안수준을 높였다. 또한 임직원 대상 정보보호 교육과 맞춤형 보안캠페인, 개인정보보호 활동을 활발히 해 전반에 정보보호 문화를 정착시켰다.

용마로지스 관계자는 “택배서비스 품질과 정보보호 양축에서 모두 최고 평가를 유지하고 있다. 보다 정확하고 신속한 뮬류와 안전한 정보환경을 만들겠다”고 했다.