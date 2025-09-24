열흘 황금 연휴, 해외 여행 급증 예상 대한항공 스카이샵, 56년 역사 최초 특별 프로모션

[헤럴드경제=심아란 기자] 최장 10일에 달하는 ‘황금 연휴’ 추석에 해외 여행객이 급증할 것으로 예상되면서 국내 주요 면세점들이 역대급 프로모션을 내걸고 고객 확보전에 나섰다.

신세계·현대·신라면세점과 대한항공·아시아나항공 기내 면세점 모두 온·오프라인 채널을 총동원해 할인, 경품, 적립 등 다양한 혜택을 쏟아내고 있다. 특히 대한항공 기내면세점은 56년 역사상 최초로 특별 프로모션을 진행하며 주목받고 있다.

24일 면세 업계에 따르면 신세계면세점은 지난 12일부터 다음달 16일까지 ‘DANCE THROUGH GOLDEN DAYS’ 프로모션을 한다. 온·오프라인 채널에서 진행되는 특별 기획전을 통해 가족 선물용 제품을 최대 60%까지 할인 판매한다. 온라인 몰에서 10달러 이상 구매하는 고객에게는 최대 32만원 상당의 오프라인 쇼핑지원금도 지급한다. 명동점 방문 고객에게는 화장품, 패션 등 품목별로 면세포인트를 추가로 적립해주는 혜택도 마련했다.

현대면세점은 다음달 15일까지 ‘현데이’ 프로모션을 진행하고 있다. 신규 가입 고객에게 현금처럼 쓸 수 있는 허니(H.oney) 적립금 8000원을 제공하고 멤버십 등급을 ‘블랙(BLACK)’ 등급으로 업그레이드해 주는 혜택을 제공한다. 화장품 및 향수 등 뷰티 제품을 최대 55% 할인해서 판매하며, 인터넷 면세점에서는 2일 간격으로 인기 브랜드를 저렴한 가격에 선보이는 ‘릴레이 핫딜’ 이벤트를 운영한다. 오프라인 매장에서도 점별로 다양한 현장 이벤트를 진행한다.

신라면세점은 최초로 온·오프라인을 아우르는 메가 쇼핑 축제 ‘신라는 세일’ 행사를 다음달 12일까지 진행한다. 인터넷면세점에서는 로그인만 해도 참여할 수 있는 ‘신라 로또 이벤트’를 통해 매주 최대 1000만원, 총 3000만원의 경품을 증정한다. 또 ‘랜덤 룰렛 이벤트’를 통해 참여하는 모든 고객에게 최대 5만원 상당의 랜덤 더블 적립금을 제공한다. 신규 고객 대상으로는 추첨을 통해 다양한 경품을 제공하는 ‘위시 럭키 드로우’ 행사도 마련했다.

롯데면세점은 9~10월 ‘Luxury IN FALL. 쇼핑, 떠나기 전에’ 프로모션을 진행한다. 내국인 및 외국인 고객의 면세쇼핑 수요를 잡기 위해, 현금처럼 쓸 수 있는 LDF PAY를 파격 증정하는 게 핵심이다. 롯데면세점은 최대 169만원의 LDF PAY를 증정하며, 명동본점과 월드타워점, 제주점, 부산점 등에서 카테고리별로 차등 운영된다. 10월 31일까지 세븐일레븐에서 위챗페이로 결제하는 고객에게 할인 쿠폰을 발급하는 등 외국인 고객을 겨냥한 행사도 함께 진행한다.

대한항공 기내면세점 스카이샵(SKY SHOP)은 56년 만에 처음으로 대규모 프로모션 ‘블랙 플라이데이’를 진행한다. 구매 금액과 관계없이 모든 온·오프라인 고객에게 현금처럼 쓸 수 있는 10만 원 상당의 바우처를 증정한다. 타사 이벤트와 달리 1달러만 써도 100% 혜택을 증정하는 게 특징이다. 또 구매 금액에 따라 최대 3000 마일리지까지 대한항공 마일리지를 적립해준다. 특히 온라인 몰과 애플리케이션에서는 주류 99% 할인 랜덤 쿠폰, 최대 5만 포인트 룰렛 이벤트 등도 진행하고 있다.

면세업계 관계자는 “면세 혜택이 큰 주류, 향수 등을 중심으로 스마트 컨슈머의 발길이 이어질 것으로 전망된다”고 했다.