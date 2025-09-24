납치·핵 개발 등 北 대응 두고 “국제사회와 협력 불가결” 美·韓·日 협력방안 관심

[헤럴드경제=도현정 기자]이른바 ‘END 이니셔티브’를 통해 경직된 북한 비핵화를 이끌겠다는 이재명 대통령의 유엔총회 연설에 대해 일본 정부가 “대북 대응에서 국제사회와의 협력은 불가결하다”는 입장을 보였다.

일본 정부 대변인인 하야시 요시마사 관방장관은 24일 오전 정례 기자회견에서 이 대통령의 연설 내용에 대한 질문에 “정부 차원에서 하나하나 코멘트하는 것은 삼갈 것”이라며 “(북한의) 납치 문제나 핵미사일 개발을 포함한 대북 대응에서 미국과 한국 등 국제사회와 협력은 불가결하다”고 답했다.

그는 지난 22일(현지시간) 미국에서 열린 한·미·일 외교장관 회의에서도 “북한에 대한 의사소통을 한층 강화해갈 것을 확인했다”며 “앞으로도 미국, 한국 정부와 긴밀히 협력해갈 것”이라고 전했다.

이 대통령은 23일(현지시간) 뉴욕에서 열린 유엔 총회에서 기조연설을 통해 “대한민국은 ‘END 이니셔티브’로 한반도 냉전을 끝내고 세계 평화에 기여하기 위한 책임을 다하겠다”며 “북미 사이를 비롯한 (북한과) 국제사회의 관계 정상화 노력도 지지하고 협력하겠다”고 말했다.

‘END 이니셔티브’는 교류(Exchange), 관계 정상화(Normalization), 비핵화(Denuclearization)의 약자로, 경직된 남북관계를 풀고 북한 비핵화에 이르겠다는 것이다.

한편, 하야시 장관은 최근 한학자 통일교 총재가 윤석열 정부와 통일교(세계평화통일가정연합) 간 정교유착 국정농단 의혹으로 구속된 것과 관련해서도 “자민당의 통일교와 관계 단절은 철저해진 것으로 안다”며 “정부는 관계 법령에 따라 통일교에 대해 엄정한 대응과 피해자 구제에 철저히 임할 것”이라 말했다.

일본에서는 지난 2022년 7월 유세 중이던 아베 신조 전 일본 총리를 통일교 신자의 아들 야마가미 데쓰야가 사제 총으로 쏴 숨지게 한 사건을 계기로 통일교에 관심이 집중됐다. 통일교가 일본 정치권에 영향력을 끼치려 한 일들이 드러났고, 통일교에 고액의 헌금을 내는 어머니에 지친 야마가미가 아베 전 총리를 저격했다는 것이 알려지면서 통일교에 대해 반감이 높아졌다.

이와 관련해 도쿄지방재판소(지방법원)는 지난 3월 일본 정부 청구에 따라 통일교에 대한 해산을 명령했고 일본 통일교는 상급법원에 항고한 상태다.