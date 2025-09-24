[헤럴드경제=최원혁 기자] 케이크를 구매한 고객이 “케이크가 4등분으로 갈라졌다”며 환불을 요구한 사연이 알려져 누리꾼들의 공분을 사고 있다.

최근 자영업자 커뮤니티 ‘아프니까 사장이다’에는 “케이크가 자동적으로 이렇게 잘릴 수 있나요”라는 제목의 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 “고객이 케이크 퀵 배송을 요청해서 보내드렸는데 ‘케이크 상태가 너무 이상하고 도저히 먹을 수 없다’며 항의했다”고 설명했다.

이어 “제가 보기에는 전혀 이상이 없었다”며 “케이크도 자동차 퀵으로 30분 안에 도착했고 충분히 차갑게 만들어서 보냈다”고 강조했다.

손님이 보낸 케이크 사진를 받아든 A씨는 황당함을 감추지 못했다.

사진 속 무화과 케이크는 칼로 자른 듯 4등분 돼 있는 모습이지만 손님은 케이크를 두르고 있던 띠지만 제거했다는 식으로 주장했다고 A씨는 전했다.

A씨는 “너무 말이 안 된다”며 “이렇게 깔끔한 직선 단면으로 갈라질 수가 없다”고 분통을 터뜨렸다.

하지만 A씨는 케이크 가격의 절반을 해당 고객에게 돌려줬다.

그는 “나중에는 한 분이 ‘칼로 잘랐다’고 말씀하셨다. 그럼에도 ‘이미 케이크가 녹아서 그렇다’는 식으로 항의를 이어가니 더 이상 드릴 말씀이 없었다”면서 “상자에서 꺼낸 직후의 사진을 못 받아서 제품 이상으로 보기 어렵다고 말씀드렸다. 절반 환불해드리는 것으로 마무리했다”고 밝혔다.

그러면서 “옷 세탁, 지역 카페 글 작성, 정신적 피해까지 언급하니 더 이상 해당 고객과 대화 나누고 싶지 않았다”며 “앞으로 사전 고지를 더 꼼꼼히 해야겠다”고 덧붙였습니다.

사연을 접한 누리꾼들은 ‘진상한테 제대로 걸렸다’, ‘촛불 불고 케이크 컷팅하고 반품한 듯’, ‘누가 봐도 칼로 자른 것 같은데 너무하다’, ‘당사자들 창피한 줄 알아야 한다’, ‘과일 많이 들어있어서 좋아해야할 상황 아니냐’ 등 다양한 반응을 보였다.