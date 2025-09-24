[헤럴드경제=장연주 기자] 중국의 프랜차이즈 음료 업계가 변비 치료에 효과가 있다는 음료를 내세우면서, 휴지를 듬뿍 얹어주는 마케팅에 나서 화제가 되고 있다. 음료를 마시고 화장실을 이용하라는 것인데, ‘설사약’ 같은 음료가 장 건강에 안좋은 영향을 끼칠 것이라는 경고도 나오고 있다.

23일 중국 홍성신문 등에 따르면, 최근 중국 프랜차이즈 음료 업계가 쾌변 및 체중 감량 효과가 있다는 음료를 앞세워 휴지 한 뭉치를 얹어주는 마케팅에 나서고 있다.

이른바 ‘쾌변 음료’는 밀크티나 요거트, 과일주스 등에 고농도의 프로바이오틱스나 푸룬(말린 자두), 용과 등 변비 해소에 효과가 있는 것으로 알려진 과일 등을 첨가해 만들어진 것으로 전해졌다.

업계는 “장 운동”, “디톡스”, “저칼로리”, “장이 약한 사람은 섭취에 주의하라”는 문구를 곁들여 마케팅에 나서고 있다. 특히 매장 직원이 손님에게 음료를 건넬 때 음료 위에 휴지 한 뭉치를 얹어주는 마케팅을 하면서, 인플루언서들이 음료를 마신 뒤 이 휴지를 들고 화장실로 향하는 영상을 사회관계망서비스(SNS)에 올려 화제가 됐다.

하지만, 일부 소비자들은 이런 음료를 마신 뒤 부작용을 호소하고 나섬에 따라 의료계에서는 우려하는 목소리를 내고 있다.

한 네티즌은 자신의 SNS에 “한 프랜차이즈 음료 전문점에서 요구르트 음료를 마신 뒤 구역질과 현기증, 설사, 구토 등의 증상이 나타났고 병원에서 급성 위장염이라는 진단을 받았다”고 밝혔다.

이에 대해 난징의 한 항문외과 전문의는 “이들 음료의 프로바이오틱스 함량이 1일 권장량의 5~10배에 달한다”며 “이는 장내 세균의 불균형을 초래하고 복통과 복부 팽만감 등의 증상이 나타날 수 있다”고 지적했다.