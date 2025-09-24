[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 9월 26일부터 27일까지 이틀간 금천구청 일대에서 ‘제7회 금천과학축제’를 개최한다.

‘금천과학축제’는 ‘AI와 로봇이 여는 미래, 금천에서 시작되다’라는 슬로건으로, 주민들이 최신 과학기술을 직접 보고 체험하며 지역사회에 과학문화의 가치를 확산하기 위해 마련됐다.

축제는 인공지능(AI), 로봇, 도심항공교통(UAM) 등 미래 과학기술을 주제로 한 전시, 체험, 공연 등 50여 개의 프로그램으로 구성된다.

구청 광장에서는 도심항공교통(UAM) 탑승 체험이 운영된다. 참여자는 미래 교통수단을 직접 경험할 수 있고, 휴머노이드로봇 G1, 사족보행 로봇개 등 최신 로봇도 만나볼 수 있다.

구청 12층 대강당에서는 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회인 CES에 참여한 3개 기업의 전시가 열린다. 일상에 스며든 첨단 과학기술을 살펴보고, 가상 스포츠(AR피구, ICT러닝)를 즐길 수 있다.

금나래갤러리에는 국립과천과학관의 이동형 과학원리 전시물 ‘싸이팝’과 노진아 작가의 인공지능 기반 인터랙티브 조각 작품 ‘히페리온의 속도’가 전시돼 과학적 호기심을 자극한다.

가족 단위 관람객을 위한 공연과 전시도 풍성하다. 썬큰광장 메인무대에서는 매직버블쇼, 사이언스 매직쇼, 과학 뮤지컬, 청소년 동아리 공연 등이 펼쳐진다. 구청 로비에서는 ‘로봇드러머 앤트와 친구들’의 연주가 관람객을 맞이할 예정이다.

또, 사전접수로 운영되는 ▲ 인공지능(AI) 부트캠프 ▲ CSI 과학수사 프로파일링 체험전은 청소년들에게 단순한 체험을 넘어 교육적 가치와 진로 탐구 기회를 제공한다.

특히, 지난해 큰 호응을 얻었던 표창원 소장과 함께하는 CSI 과학수사 체험은 올해도 이어져 과학적 사고력과 진로 탐색에 도움을 줄 예정이다.

9월 27일 낮 12시에 개최되는 기념식에는 ‘금천구-서울시교육청’ 간 ‘금천교육협력특구 협약식’이 진행된다. 이어 금천의 과거에서 미래로 떠나는 가상탐험을 인공지능(AI) 영상으로 만나볼 수 있고, 메타버스 아티스트 피오니 작가의 가상현실(VR) 드로잉 공연도 펼쳐진다.

유성훈 금천구청장은 “인공지능(AI)·로봇 등 첨단 과학기술을 체험할 수 있는 다양한 프로그램을 통해 청소년들에게 과학의 재미와 미래 진로 탐색의 기회를 제공하고자 한다”며 “주민 누구나 즐길 수 있는 과학 축제를 준비한 만큼 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.