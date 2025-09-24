23일 구청 광장에서 따뜻한 관심 속 장애인식개선 캠페인 열려 민관이 함께 한 장애공감의 장, 다양한 체험과 전시로 장애인·비장애인 간 소통 문화 확산

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 23일 관악구청 광장에서 ‘같이의 가치, 함께 여는 내일’을 주제로 장애인식개선 캠페인을 성공적으로 개최했다.

이번 캠페인은 관악구가 주최, 관악구장애인종합복지관이 주관, 지역 내 12개 장애인 복지기관 및 단체가 참여해 다양한 부스를 운영했다.

행사 부스는 ▲같이 함께(체험 활동) ▲가치(전시 홍보) ▲내일(생산품, 취업) 세 가지 주제로 나누어져 운영, 주민들이 직접 공감하고 참여할 수 있는 체험 프로그램을 중심으로 구성되어 더욱 의미있는 시간이 되었다.

먼저, ‘같이 함께 Zone’에서는 시각장애인 생활용구 체험, 수어(수화) 소통, 장애인보조견과의 만남 등이 진행, 참가자들은 장애인의 일상과 어려움을 직접 체험하고 그들의 삶을 가까이 이해하는 기회를 가졌다.

‘가치 Zone’에서는 장애인들의 미술작품과 문화예술 활동사진을 전시해 그들의 뛰어난 재능과 가치를 조명하며 감동을 선사했다. ‘내일 Zone’에서는 장애인 생산품을 홍보·판매, 취업 정보를 제공하는 부스를 마련하여 장애인의 자립과 사회 참여를 적극 지원하는 따뜻한 공간으로 운영되었다.

특히, 이 날 행사장에는 어린이집 원아와 초등학생들이 많이 참여해 장애인·비장애인이 더불어 함께 살아가는 사회의 의미를 미래세대에게 전달하는 뜻깊은 시간이 되었다.

행사에 참석한 한 주민은 “장애에 대해 막연히 알고 있던 것을 직접 체험하며 깊이 이해할 수 있었고, 서로를 존중하는 마음을 다시 한번 다질 수 있었다”고 소감을 전했다.

관악구 청년 예술가들의 버스킹 공연도 펼쳐져 행사에 활기를 더했으며, 주민들의 뜨거운 관심과 적극적인 참여 속에 캠페인이 성황리에 종료되었다.

박준희 구청장은 “이번 캠페인은 서로가 서로를 배려하고 함께 성장하는 따뜻한 관악구의 공동체 정신을 확인하는 자리였다”며 “앞으로도 장애인과 비장애인 모두가 행복한 지역사회를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.