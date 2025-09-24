[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주지역인적자원개발위원회(광주인자위)는 광주광역시, 광주고용노동청과 협력해 금호타이어 광주공장 휴직 근로자들의 고용안정 및 재도약을 위한 특별훈련과정을 개설한다.고 24일 밝혔다.

광주인자위는 최근 제5차 특별분과위원회를 열고 ‘2025년 산업구조변화대응 등 특화훈련 사업 훈련과정 승인(안)’을 심의·의결했다. 이번 회의에서는 5개 훈련기관이 제안한 7개 훈련과정을 최종 승인했다. 이에 따라 10월 중순부터 본격적인 훈련이 시작될 예정이다.

이번 훈련은 화재로 인해 휴직 중인 금호타이어 광주공장 근로자들의 직무능력 향상을 돕는 데 중점을 두고 있으며 지난 8월 진행한 수요조사 결과를 바탕으로 훈련과정이 마련됐다.

조사에 참여한 재직자들은 ▷기계설비보전 ▷지게차운전 등 현업 복귀에 필요한 직무 능력 향상 훈련에 높은 관심을 보였다. 정년 퇴임을 앞둔 재직자들은 ▷드론국가자격 ▷전기기능사 ▷도배 및 타일 등 새로운 기술 자격 취득에 높은 관심을 보인 것으로 나타났다.

광주인자위, 광주시, 광주고용노동청은 이번 훈련 지원이 단순한 직업 훈련을 넘어, 근로자들이 심리적 안정감을 되찾고 미래에 대한 자신감을 회복해 지역 경제 회복에도 기여할 것으로 기대된다.

훈련에 참여하는 근로자에게 훈련비 전액 지원된다. 고용위기 선제대응지역으로 지정된 광주시 광산구 사업장 재직 근로자 중 국민내일배움카드를 소지한 사람이라면 누구나 참여할 수 있다.

이후형 광주인자위 사무처장은 “금호타이어 재직자들의 훈련 참여가 고용안정에 기여하고, 나아가 지역 산업 재건으로 이어질 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”며 “앞으로도 지역 고용 이슈에 선제적으로 대응하고, 모든 근로자가 변화에 능동적으로 적응할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.