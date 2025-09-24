중국 산시(陕西)유색금속그룹과 한국 중용국제그룹이 국제 시장 개척과 협력 확대 방안을 논의했다.

박림 중용국제그룹 회장은 지난 22일 중국 산시성 산시유색금속그룹 본사를 방문해 모융 대표이사와 함께 간담회를 진행했다.

모융 대표는 환영 인사와 함께 산시유색금속그룹의 발전 과정, 산업 내 위상, 생산 능력과 시장 네트워크를 소개했다. 그는 “산시유색금속그룹은 완전한 산업 체계를 갖추고 다양한 금속을 다루고 있고, 뚜렷한 경쟁 우위를 보유하고 있다”고 강조했다. 이어 “한국 중용국제그룹의 아시아 지역 영향력을 기반으로 한국을 중요한 창구로 삼아, 첨단기술 기업과의 협력을 심화하고 국제 비즈니스 규모를 공동 확대하길 바란다”고 밝혔다.

박림 회장은 따뜻한 환대에 감사를 전하며 산시유색금속그룹의 종합 역량과 성과에 깊은 인상을 받았다고 말했다. 그는 “이번 교류를 통해 양사가 국제 전시·협력 플랫폼을 적극 활용하고, 산시유색금속그룹의 한국 시장 진출을 지원해 상호 윈윈 구조를 만들고 싶다”고 밝혔다.

간담회에 앞서 박림 회장 일행은 바오타이(宝钛)그룹을 방문해 교류하고, 산시유색금속그룹 전시관을 둘러봤다. 이번 회의에는 그룹 전략발전개혁부, 무역회사 및 연구소, 금몰리브덴(钼) 자회사 관계자 등 주요 실무진이 동석했다.

한편 산시유색금속그룹은 중국 산시성 정부가 2004년 설립한 대형 국유기업으로, 티타늄·몰리브덴·알루미늄·구리 등 다양한 금속 자원의 개발과 제련, 가공을 아우르는 종합 기업이다. 중국 내 최대 규모의 유색금속 산업 그룹 중 하나로 꼽힌다. 특히 항공우주, 전자, 에너지 등 첨단 산업 분야에 필수적인 소재 공급 능력을 기반으로 국내외 시장에서 경쟁력을 확보하고 있다.