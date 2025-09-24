광주시, 이야기 따라 걷는 ‘광주 미션투어’ 출시

미션 완료자에 기념품·이벤트 경품 제공

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 광주의 역사와 문화를 게임과 이야기 형식으로 즐기는 앱 기반 관광 콘텐츠 ‘광주 스토리텔링 미션투어’를 24일 출시했다.

‘2025 광주방문의 해’를 맞아 체험형 관광 콘텐츠로 선보인 이번 미션투어는 참가자가 실제 장소를 이동하며 미션을 수행하고 이야기 속 주인공이 되어 광주 공간을 직접 체험할 수 있다.

참여 방법은 구글 플레이스토어 또는 애플 앱스토어에서 ‘리얼월드(Realworld)’ 앱을 설치한 뒤 미션 장소를 방문해 스토리를 따라 문제를 풀면 된다. 미션을 완료한 참가자에게는 광주를 상징하는 기념품이 소진될 때까지 제공된다.

콘텐츠는 광주의 대표 자원을 주제로 한 3가지 이야기로 구성됐다. 첫 번째 미션 ▷‘미스터리 광주’(김대중컨벤션센터)는 국제회의 참가자가 되어 잃어버린 초청장과 물품을 찾는 이야기를 담았다. 두 번째 미션 ▷‘그날의 기억’(5·18민주화운동기록관, 전일빌딩245)은 1980년 광주로 시간 이동해 시민들의 항쟁을 직접 체험하고 당시의 현장을 느끼며 미션을 수행한다. 세 번째 미션 ▷‘양림연서’(양림동 일대)는 한번도 만나지 못한 여인의 편지를 따 라 양림동을 걸으며 미션을 수행한다.

광주시는 미션투어 출시를 기념해 9월24일부터 10월26일까지 한달여간 참여 이벤트를 진행한다. 참가자가 미션 완료 후 경품 응모에 참여하면 추첨을 통해 ▷헬리녹스 의자(10명) ▷벌크커피 모바일 쿠폰 1만원권(100명)을 제공하며, 당첨자는 10월27일 발표할 예정이다.

10월에는 미션투어 주요 장소에서 열리는 축제 및 행사와 연계한 오프라인 이벤트도 추진, 시민과 관광객이 현장에서 함께 즐길 수 있도록 할 계획이다.

이승규 신활력추진본부장은 “이번 미션투어는 이야기를 따라 걷고 체험하는 스토리텔링형 관광 콘텐츠로, 시민과 관광객에게 색다른 즐거움을 제공할 것”이라며 “미션을 수행하며 광주의 역사와 공간을 생생하게 느낄 수 있기를 바란다”고 말했다.