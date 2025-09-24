김제영 LG에너지솔루션 CTO 10시간 걸릴 일을 1시간 안에 AI는 中배터리 꺾을 비밀무기 연구시설 자동화 등 R&D혁신

“10시간 걸릴 일을 1시간 안에 이뤄내는 것이 LG에너지솔루션의 기술 전략입니다. AI(인공지능) 기술을 통해 R&D(연구개발) 기술력 확보를 이뤄내겠습니다.”

김제영 LG에너지솔루션 최고기술책임자(CTO)는 24일 서울 중구 신라호텔 다이너스티홀에서 열린 ‘헤럴드 기업포럼 2025’ 첫 번째 세션 ‘AI와 미래 모빌리티’의 연사로 나서 “험난한 경쟁사회에서는 AI를 통한 시간의 압축과 축적이 무엇보다 중요하다”면서 이같이 강조했다.

김 CTO는 이날 ‘AI와 미래 모빌리티, 시간의 압축 : AI 기반 배터리 기술 혁신’을 주제로 강연을 진행했다.

그는 최근 글로벌 이차전지 업계의 기술혁신 속도가 더욱 빨라지고 있고, 미래 신기술 개발의 중요성이 부각되는 상황 속에서 두 과제를 동시에 해결하기 위한 방안으로 AI를 지목했다. ‘K-배터리 맏형’인 LG에너지솔루션의 기술 혁신을 이끄는 책임자로서, 최대 경쟁자로 자리 잡은 중국의 대형 배터리 기업들을 꺾을 비밀무기로 AI를 꼽은 것이다.

김 CTO는 “최근 국내 배터리업계는 캐즘(대중화 전 일시적 침체기) 등 외부적인 이슈나 중국 업체와의 경쟁을 통해 세계시장 점유율이 2021년 56.1%에서 올해 상반기(1~4월 기준) 39.0%로 감소했다”면서 “남들이 따라오지 못하는 대체 불가의 기술을 축적하기 위해서는 시간의 축적과 압축을 통해서 효율적으로 시간을 써야 한다”고 강조했다. 시간의 축적은 결국 지적재산권(IP)로 구현될 수 있다는 설명이다.

그는 “오픈 이노베이션으로 외부기관과 기술을 협업하고, 내부적으로 연구개발을 효율적으로 하면 시간을 절약할 수 있다”라면서 “여기서 AI를 활용하게 될 경우 양적인 데이터의 분석과 전극이미지의 분석, 음극입자 연구 등에서 강점을 보인다”고 밝혔다.

실제로 LG에너지솔루션의 AI 기술은 배터리 생산 과정에서 직접 결함을 찾아내고, 배터리의 수명을 예측하는 등에 있어서도 큰 역량을 발휘하고 있다는 평가다.

김 CTO는 “AI를 통해 신기술 개발의 속도를 높이는 것과 더불어 기술의 신뢰성과 경쟁력을 동시에 확보할 수 있다”면서 “AI 기술과 기존 이차전지 관련 지식을 통합해서 정확하고 빠르게 배터리의 수명을 측정하는 단계까지 최근 기술이 발달했고, 빅데이터를 활용할 경우 결함검사에서도 작업이 수월해졌다”고 설명했다.

또한 “연구시설 자동화와 AI 활용을 통해 R&D 분야에서의 혁신도 가능하다”면서 “배터리에 사용되는 소재분야에서는 R&D의 중요성이 무엇보다 중요한데 AI를 활용해 이 분야에서도 크나큰 진전을 이루고 있다”라고 덧붙였다.

김 CTO는 AI 기술 확충을 위한 산·학·연 협업 사례도 소개했다. LG에너지솔루션은 오픈 이노베이션 프로그램을 통해 국내외 다양한 연구기관 및 대학, 기업들과 R&D를 이어가고 있다.

현재 LG에너지솔루션의 파트너로 참여하고 있는 연구기관은 미국 아이비리그의 하버드대학교와 스탠퍼드대, UC샌디에고, 미시간대, UC버클리, 시카고대, 오하이오 주립대부터 일본의 토호쿠대와 영국 옥스포드대, 한국의 카이스트와 서울대 등이 여기에 포함된다. 모두 글로벌 수준을 자랑하는 대표적인 연구기관들을 보유하고 있다는 점이 공통점이다.

여기에 사이온파워·엘리먼트에너지 등 글로벌 배터리 테크기업들과도 협력관계를 유지하고 있다. 사이온 파워는 애리조나 소재의 배터리 개발 회사이며, 엘리먼트 에너지는 미국의 ESS(에너지저장장치) 전문 기업으로 북미권에서 최고수준 기술력을 자랑한다. 김 CTO는 “글로벌 협력기관들과의 긴밀한 협조관계를 통해서 혁신적인 기술을 개발하고 있다”고 소개했다.

LG에너지솔루션은 AI 기술을 활용하면서 다양한 연구 기술을 축적했다. 1세대 기술로 꼽히는 배터리관리시스템(BMS) 알고리즘, NCM(니켈·코발트·망간) 삼원계 기술과 2세대인 하이니켈 NCMA(니켈·코발트·망간·알루미늄)와 더블레이어 코팅, 3세대인 리튬솔리드 배터리, 46시리즈 배터리에도 AI 기술이 활용됐다.

김 CTO는 “LG에너지솔루션은 미래 배터리 기술 리더십을 공고히 하기 위해서 차세대 AI 기술 개발에도 최선을 다해 나갈 것”이라고 전했다.

한편 LG에너지솔루션은 R&D 분야 투자에 공격적으로 나서고 있다. 지난해 기준 R&D 비용은 1조881억원, 연구개발 인력은 4527명으로 해마다 꾸준히 증가 중이다. 지난해 말 기준 국내외 특허는 6만9631건으로 글로벌 배터리 업계를 선도하고 있다.

