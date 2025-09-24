[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 송승헌이 돌아가신 어머니를 향한 그리움을 드러냈다.

24일 송승헌은 자신의 SNS에 “엄마 그동안 너무 고생 많았어요. 이제는 아픔 없는 곳에서 편히 쉬세요”라는 글과 함께 어머니와 찍은 사진을 올렸다.

사진 속 송승헌은 어머니와 머리를 맞댄 채 환한 미소를 지으며 손으로 브이 포즈를 취하고 있다.

송승헌은 “우리 다시 만나는 그날 엄마 품에 안겨서 ‘사랑해요, 보고싶었어’라고 맘껏 말할 수 있는 날을 기다리고 또 기다릴게”라며 “엄마 사랑해. 너무너무 사랑해”라고 전했다.

그러면서 “세상 제일 예쁜 우리 엄마 아들 승헌이가”라고 덧붙였다.

송승헌 어머니 문명옥 씨는 지난 21일 별세했다. 향년 77세. 장례는 지난 23일 삼성서울병원 장례식장에서 비공개로 진행됐다. 송승헌은 2남 1녀 중 막내로 형, 누나와 함께 빈소에서 슬픔 속 조문객을 맞이했다.

한편 송승헌은 지난 23일 종영한 지니 TV 오리지널 드라마 ‘금쪽같은 내 스타’에서 형사 겸 매니저 독고철 역을 열연했다.