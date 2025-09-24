서울교통공사·한국승강기안전공단, 23일 사당역서 추석 맞이 에스컬레이터 안전 이용 합동 캠페인 실시... 사고 건수 매년 증가세 … 지하철 에스컬레이터 사고 중 약 93%가 안전 수칙 미준수로 발생 에스컬레이터 이용 시 손잡이 잡고, 걷거나 뛰지 않고, 유모차‧손수레 휴대 시 엘리베이터 이용해야

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울교통공사(사장 백호)는 한국승강기안전공단과 함께 추석 연휴를 앞두고 23일 2·4호선 사당역에서 ‘에스컬레이터 안전 이용 합동 캠페인’을 실시했다.

사당역은 2025년 기준 공사 수송 순위 6위에 해당하는 환승 거점역으로 평소에도 승객 이용량이 많은 역사다.

특히 추석 연휴를 앞두고 귀성객과 나들이 승객이 크게 증가할 것으로 예상되면서 양 기관은 에스컬레이터 사고 예방을 위해 현장 중심의 캠페인을 마련했다.

지난 23년부터 현재까지 최근 3년간 발생한 에스컬레이터 사고는 연평균 50건으로, 사고 건수는 매년 증가세를 보인다. 실제로 23년 43건에서 24년 52건으로 9건 증가했으며, 올해 9월까지는 55건을 기록했다. 사고 원인은 93%가 승강기 안전 수칙 미준수로 인한 사고였다.

사고의 주요 원인으로는 손잡이를 잡지 않고 걷거나 뛰는 등 부주의한 행동, 유모차·손수레를 에스컬레이터에 싣고 무리하게 탑승을 시도한 행동 등이 꼽힌다. 에스컬레이터에서는 한 번 사고가 발생하면 연쇄 추락으로 이어져 다수 인명 피해가 발생할 수 있어 특히 주의가 필요하다.

이번 캠페인은 이같은 위험성을 시민에게 알리고 스스로 안전수칙을 실천하도록 유도하기 위해 마련됐다. 양 기관은 현장에서 ▲손잡이 잡기 ▲걷거나 뛰지 않기 ▲유모차·손수레 휴대 시 엘리베이터 이용하기 등 ‘에스컬레이터 3대 안전 수칙’을 집중 안내했다.

공사 직원 20명, 공단 직원 20명 등 총 40명이 참여하여 물티슈 등 홍보 물품을 시민에게 배포하고 직접 안전 수칙을 설명하며 시민들의 관심과 참여를 독려했다. 현장에서는 “명절 때는 평소보다 서두르는 승객이 많아 사고 위험이 커진다”는 안내 방송도 반복 송출했다.

앞으로도 공사는 공단과 협력해 사고 다발역을 중심으로 합동 캠페인을 지속 추진하고, 에스컬레이터 집중 안내방송, 역사 내 안전 홍보 영상 상시 송출 등 다각적인 예방 활동을 강화해 나갈 계획이다.

마해근 서울교통공사 영업본부장은 “시민 한 분 한 분의 실천이 안전한 지하철을 만드는 출발점”이라며 “작은 부주의가 대형 사고로 이어질 수 있는 만큼 에스컬레이터에서는 반드시 손잡이를 잡고 걷거나 뛰지 않는 등 기본 안전 수칙 준수를 부탁드린다”고 말했다.