- 국립산림과학원의 도이리 시험림, 장애인과 그 가족을 위한 치유공간으로 새롭게 활용

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청 국립산림과학원(원장 김용관)은 오는 25일부터 시험·연구를 위해 조성된 도이리 시험림에서 장애인 자녀와 보호자를 대상으로 산림치유 명상 프로그램 ‘숲이 건네는 평온’을 운영한다.

면적 6ha 규모의 이 시험림은 활엽수 클론보존원 및 포플러 채수포로 활용해 왔다. 국립산림과학원은 시험림의 본래 기능을 유지하면서도, 풍부하고 쾌적한 숲의 이점을 활용하고자 화성시 아르딤 복지관과 송옥주 국회의원실과 꾸준히 협의해 왔으며, 그 결과 이번 프로그램을 개발했다.

이번 프로그램은 전문치유지도사가 참가자들의 특성과 안전을 고려해 맞춤형으로 진행한다. 주요 활동으로는 ▷명상·호흡 ▷자연 오감체험 ▷가족 참여형 힐링 등이 있으며, 자세한 사항은 화성시 아름딤복지관을 통해 확인할 수 있다.

산림청 국립산림과학원 김용관 원장은 “치유와 회복의 공간인 숲이 장애인과 그 가족들에게 더욱 의미 있는 쉼터가 될 것”이라며 “앞으로도 지자체 및 지역사회와 협력해 숲을 통한 복지서비스를 확대해 나가겠다”고 전했다.