‘도전과 혁신, 세계로 미래로!’ 3일간 열려 김기문 회장, AI·저출생 등 아젠다 제시 한성숙 장관 “AI 스마트 제조혁신 추진”

경제단체 최고의 명품 포럼으로 평가받는 중소기업중앙회의 ‘2024 중소기업 리더스포럼’이 지난 23일 제주에서 개막했다.

2007년 시작돼 올해로 18회째를 맞은 이번 리더스포럼에는 전국 업종·지역별 중소기업인 400여 명이 한자리에 모여 나흘간의 일정으로 ‘도전과 혁신, 세계로 미래로!’를 주제로 중소기업의 위기 돌파를 위한 변화의 해법을 공유하고, 글로벌 확장 및 미래 성장전략을 모색한다.

이번 포럼에는 김민석 국무총리의 영상 축사에 이어 한성숙 중소벤처기업부 장관이 ‘AI가 열어갈 스마트 제조혁신 3.0’을 주제로 정책 강연을 펼쳐 참석자들의 호응을 얻었다.

김기문 중기중앙회장은 개회사를 통해 우리 경제와 중소기업의 재도약을 위한 3대 과제로 ▷AI 대전환 ▷저출생·고령화 대응 ▷남북경협 재가동을 제시했다.

김 회장은 “세계 각국이 AI 패권 전쟁을 하고 있는 상황에서 우리 정부도 AI 세계 3대 강국 실현을 위해 대한민국의 독자적인 소버린 AI를 개발하고 있고, 이재명 대통령도 150조원 규모의 국민성장펀드를 조성해서 AI 등 첨단산업에 투자하겠다고 밝혔다“며 ”우리 기업들도 이번이 재도약의 기회라고 생각하고 전력을 다해야 한다“고 말했다.

이날 포럼에서 한성숙 중기부 장관은 ‘AI가 열어갈 스마트제조혁신 3.0’을 주제로 정책 강연에 나서 중소기업 주도의 제조혁신 실현을 위한 정책 방향을 제시했다.

한 장관은 “중소 제조기업이 인공지능을 적극 활용, 생산성 향상과 산재를 예방해 청년이 찾아 오는 ‘진짜 강소기업’으로 성장토록 지원하겠다”며 “연내 ‘스마트제조혁신 산업법’ 제정 추진과 함께 세부 정책과제를 담은 ‘AI기반 스마트제조혁신 추진 전략’을 수립해 발표할 계획”이라고 밝혔다.

한편, 중기중앙회는 포럼 개막식에 앞서 22일 사회공헌 활동으로 제주 서귀포시 모슬포중앙시장에서 장보기 행사와 함께 서귀포오름지역자활센터와 제주장애인지원협의회 대정지회에 중소기업계가 후원한 1000만원 상당의 기부금품을 전달했다.

서귀포=유재훈 기자