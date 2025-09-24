[헤럴드경제=최원혁 기자] 비둘기에게 먹이를 주는 동네 주민 탓에 비둘기들이 모여들어 주민들이 새똥으로 인한 차량 오염으로 고통받고 있다는 사연이 전해졌다.

23일 한 온라인 커뮤니티에는 ‘제주 노형동 할머니 비둘기 급식 수년째 차량 새똥 피해 극심’이라는 제목의 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 “비둘기 먹이 주는 할머니 때문에 피해를 보는 차주들이 있다”며 사진을 공개했다.

공개된 사진을 보면 전깃줄 아래 도로와 그곳에 주차된 차들이 온통 새 배설물로 뒤덮여 있다.

특히 가운데 주차된 흰색 차는 보닛부터 앞 유리, 윗 부분, 창문, 사이드미러까지 이물질이 빼곡하게 묻었다.

A씨는 “이틀 만에 이 지경이다. 2~3년 전부터 계속 이런 상황이라 찾아가서 주지 말라고 해도 그때 뿐”이라며 “먹이 주는 집 앞 전깃줄에만 비둘기가 대기하면서 동네 사람들은 잘 세우지도 않는다. 우연히 차를 세운 사람은 영문도 모른 채 차가 엉망이 된다“고 설명했다.

사연 접한 누리꾼들은 ‘비둘기 먹이 주는 것 불법 아니냐’, ‘이 정도면 테러다’, ‘진짜 심하다’ 등의 반응을 보였다.

한편 비둘기 개체 수가 증가하면서 위생 문제, 보행 불편, 질병 전파 등의 문제가 생기자 환경부는 지난 2009년 비둘기를 유해야생동물로 지정했다.

또 서울시는 지난 7월 광화문광장, 서울숲, 한강공원, 여의도공원 등 총 38곳을 유해 야생동물 먹이주기 금지구역으로 설정했다. 이에 따라 해당 장소에서 비둘기에게 먹이를 주다 적발되면 최대 100만원의 과태료를 내야한다.

제주도의 경우 야생동물에 의한 피해 보상 및 지원에 관한 조례를 두고 있지만 먹이 금지와 관련한 구체적인 조항은 마련돼 있지 않다.