2026년까지 공동 마케팅·광고 협력 LG 스마트 TV 고객, 웹OS 통해 역대 에미상 수상작 만나볼 수 있어

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자가 미국 방송계 최고 권위의 시상식 ‘에미상(The Emmy Award)’의 공식 TV 파트너로 선정됐다고 24일 밝혔다.

LG전자는 에미상을 주관하는 미국 텔레비전예술과학아카데미(Academy of Television Arts and Sciences)와 파트너십을 체결하고 오는 2026년 말까지 공동 마케팅, 광고, 제품 지원 등 다방면에서 협력할 계획이다.

이번 파트너십은 LG전자와 협회 간 장기간 지속된 B2B 거래로 쌓은 신뢰를 기반으로 성사됐다. 사무실에서 LG TV를 사용하면서 새로운 차원의 콘텐츠 감상 경험을 한 협회 관계자들이 미국의 모든 시청자들에게 LG TV를 추천할 수 있다고 인정한 것이다.

LG전자는 이번 파트너십 체결을 기념해 지난 14일(현지시간) 제77회 프라임타임 에미상 시상식에 앞서 뉴욕 타임스퀘어 전광판, 공식 SNS, 북미 최대 가전 유통업체 베스트바이(Best Buy) 500여개 매장 등에서 홍보 영상을 선보이며 캠페인을 전개했다.

특히 이번 파트너십으로 LG 스마트 TV 고객들은 웹OS 기반 ‘LG채널’을 통해 역대 에미상 수상작을 편리하게 감상할 수 있게 됐다. 전용 배너를 클릭하면 OTT 플랫폼으로 바로 연결돼 HBO 맥스 채널의 의학 드라마 ‘더 피트(The Pitt)’, 코미디 부문 작품상을 받은 애플TV+ ‘더 스튜디오(The Studio)’ 등 최신 수상작을 쉽게 즐길 수 있다.

에미상은 1949년 시작된 이후 매년 TV·방송 업계에서 탁월한 성과와 혁신을 이룬 작품, 배우, 기술을 선정해 시상한다. LG전자는 이미 2021년 올레드 TV로 ‘기술공학 에미상(Technology and Engineering Emmy Award)’을 수상한 바 있다. LG 올레드 TV는 색 재현력과 표현력에서 높은 평가를 받은 바 있다.

아울러 미국 헐리우드 등 콘텐츠 전문 시장에서 전문가를 위한 레퍼런스용 TV로 인정받으며, 헐리우드 필름메이커들과 콘텐츠 감상을 위한 최적의 디스플레이 기술 구현을 위해 긴밀히 협업하고 있다.

LG전자는 전문 기관의 퍼펙트 블랙·퍼펙트 컬러 인증에 빛나는 정확한 색 재현력과 무한한 명암비 등을 앞세운 LG 올레드 TV로 글로벌 콘텐츠 시장에서 입지를 공고히 하고 있다. 2025년형 LG 올레드 TV는 글로벌 인증기관 UL 솔루션(UL Solutions)으로부터 주변 환경에 상관없이 검은색 및 다른 색상을 일관성 있게 표현하는 퍼펙트 블랙, 퍼펙트 컬러 인증을 모두 받은 디스플레이를 탑재했다.

정규황 LG전자 북미지역대표 부사장은 “올레드를 비롯한 LG 프리미엄 TV가 제공하는 압도적인 화질로 일반 시청자부터 전문가까지 모든 고객의 콘텐츠 경험을 혁신하며 차별화된 가치를 제공할 것”이라고 말했다.