카드 정지 11만명, 카드 해지 4만명

[헤럴드경제=정호원 기자] 롯데카드는 키인 거래 부정사용 가능성이 존재하는 28만명 가운데 약 68% 수준인 19만명에 대해 카드 재발급 신청, 비밀번호 변경, 카드 정지·해지 등 보호조치가 시행됐다고 24일 밝혔다.

전체 유출 고객(297만명) 기준으로는 약 43%인 128만명(중복 제외)이 보호조치를 받은 것으로 집계됐다.

지난 1일부터 23일 오후 6시까지 유출 피해 고객 중 카드 재발급을 신청한 고객은 65만명, 비밀번호 변경 82만명, 카드 정지 11만명, 카드 해지 4만명으로 나타났다. 롯데카드는 아직 보호조치를 받지 못한 고객을 대상으로 안내 전화를 이어가는 한편, 충분한 공카드 물량을 확보하고 하루 최대 카드 발급량을 확대해 운영하고 있다. 회사 측은 추석 연휴 전까지 28만명 전원에 대한 보호조치를 완료한다는 계획이다.

롯데카드는 “현재까지 이번 사이버 침해 사고로 인한 부정사용 사례는 확인되지 않았다”며 “일반적으로 발생하는 피싱이나 해외 부정결제 사례가 이번 사고와 연관된 것처럼 언급되기도 하지만, 이번 사고로 인한 부정사용 시도나 실제 소비자 피해는 단 한 건도 확인되지 않았다”고 강조했다.

피해가 의심되는 고객은 롯데카드 침해 사고 전용 24시간 상담센터를 통해 전담 상담사와 연결해 문의할 수 있다. 롯데카드는 “고객에게 부정사용 입증 책임을 전가하지 않으며, 피해 사례가 접수되면 즉시 대금 청구를 중지하고 자체 검증 후 결과를 안내한다”며 “이번 침해 사고로 발생한 피해는 회사가 전액 보상하고, 개인정보 유출로 인한 2차 피해 역시 연관성이 확인되는 경우 전액 보상하겠다”고 밝혔다.