대출·이사 지연 등 2780만원 보상 그 외 52건은 취하 또는 기각 처리

[헤럴드경제=박성준 기자] SGI서울보증이 지난 7월 발생한 랜섬웨어 해킹 피해에 대해 현재까지 총 24건, 1190만원 규모의 보상을 진행한 것으로 나타났다.

24일 국회 정무위원회 소속 이정문 더불어민주당 의원실이 SGI서울보증으로부터 제출받은 자료에 따르면, 피해신고센터에 접수된 피해 신고는 이달 22일 기준 총 79건이며, 피해 주장 금액은 2780만원에 달한다.

이 중 피해 사실이 확인되고 인과관계가 입증된 24건에 대해 1190만원이 보상됐다. 추가로 3건(피해 주장액 30만원)에 대해서도 보상 여부를 검토 중이다.

반면 나머지 52건(1560만원) 중 38건은 시스템 정상화 이후 신고인이 스스로 취하했으며, 14건은 피해 사실이 인정되지 않아 기각 처리됐다.

서울보증은 피해보상 기준과 관련해 “대부분이 대출 지연으로 인한 이사 지연 등 시간적 요인으로 발생한 금액을 주장했다”며 “일부는 휴대전화 개통 지연 피해를 접수했다”고 설명했다. 이어 “피해 입증이 보상 판단의 핵심”이라며 “양식을 불문하고 관련 자료를 모두 접수했으며, 증빙 자료가 없는 경우에는 기각 처리했다”고 밝혔다.

앞서 서울보증은 7월 랜섬웨어 공격으로 인해 나흘간 홈페이지 접속이 중단되고, 주택담보대출·전세대출·휴대전화 할부 개통 등 주요 보증 업무가 차질을 빚었다.

당시 주요 데이터베이스(DB) 서버 41대가 감염되며, 대외 연계와 내부 전산 시스템 운영이 전면 중단됐다. 서울보증은 현재까지 고객정보 유출 정황은 확인되지 않은 것으로 봤다.

서울보증은 “피해신고센터를 무기한 운영하며 접수된 신고에 대해 지속해서 보상을 검토하겠다”고 전했다.

금융감독원은 지난달 서울보증에 대한 해킹 사고 현장검사를 마쳤으며, 현재 결과 분석 작업을 진행 중이다.

이 의원은 “잇따른 해킹과 정보 유출 사태로 국민 불안이 커지고 있다”며 “정보보호 관리·감독 체계를 철저히 점검하고, 부실한 보안 관리로 국민 피해를 일으킨 기업에는 강력한 제재와 책임을 물어야 한다”고 지적했다.