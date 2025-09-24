경기도지사 출마 고심…“국민께 의견 묻고 있다”

[헤럴드경제=한상효 기자] 김병주 더불어민주당 최고위원은 국회 법제사법위원회가 조희대 대법원장 청문회를 의결한 것과 관련해 “지도부에서는 전체적인 논의가 된 적은 있지만 구체적인 것들에 대해서는 법사위와 원내 지도부의 소통에 문제가 있었던 것 같다”고 24일 밝혔다.

김 최고위원은 이날 오전 CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에 출연해 “(조 대법원장이 받는 의혹을) 어떤 식으로든 확인해야 한다는 전체적인 공감대는 원내 지도부든 당 지도부든 다 갖고 있는 상태에서 확인하는 방법이 문제였는데, 실제 법사위와 원내대표간 청문회의 구체적인 일정에 대한 소통은 좀 부족했던 걸로 보인다”며 이같이 말했다.

김 최고위원은 “제가 국방위지만 국방위에서 청문회 날짜를 굳이 원내 지도부하고 꼭 상의를 하지는 않는다”며 각 상임위의 자율성을 강조하면서도 “지금 이슈가 너무 많다 보니 소통 문제에서는 조금 부족했다. 그래서 이제는 원팀으로 소통을 강화하자는 얘기가 어제 오간 것은 사실”이라고 밝혔다.

진행자가 조 대법원장이 청문회를 불출석할 시 대응을 묻자 김 최고위원은 “고발 조치뿐만 아니라 개인적으로는 수사를 해야 한다고 본다”며 “계엄 주체 세력들한테 협조를 분명히 요청을 받고 협조했을 가능성이 있다”고 말했다.

그는 “계엄사령부가 존재하면 군사법원에 민간 죄를 이양해야 하는 항목이 있기 때문에 당연히 그렇 게 논의됐을 것”이라고 발언했다.

다만 진행자가 구체적인 정보가 있느냐고 묻자 김 최고위원은 “그런 정보는 구체체적으로 없지만, 저는 군 생활을 하며 계엄에 대해 잘 알지 않느냐”고 했다.

또 김 최고위원은 경기도지사 출마를 고민한다고 밝혔다. 그는 “헌정사상 최초로 우리 국민께 의견을 묻고 있다”며 “남양주 발전을 위해서는 경기도지사를 하는 것이 훨씬 좋다는 권유가 있었다”고 말했다.

아울러 김 최고위원은 윤석열 전 대통령의 보석 청구 실현 가능성에 대해서는 “지난 7월에 재구속된 이후에 10회 연속으로 공판에도 참석 안 하고 내란 특검 조사에도 참석 안 한 자를 어떻게 보석시키겠느냐”며 “말이 안 되는 이야기”라고 선을 그었다.