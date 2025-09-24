- 충남도, 전국 최초 디지털·AI 전환 지원 ‘충남제조기술융합센터’ 개소 - 김태흠지사, “ 세계 최고 수준의 우리 제조업에 AI라는 성장 엔진 장착”

[헤럴드경제= 이권형기자] 대한민국 제조업 중심지인 충남에 전국 최초로 중소기업 디지털·인공지능(AI) 전환을 지원할 거점이 문을 열고 가동을 본격 시작했다.

도는 24일 천안아산 KTX 역세권 R&D 집적지구 내 충남제조기술융합센터에서 김태흠 지사 등 300여 명이 참석한 가운데 센터 개소식을 개최했다.

충남제조기술융합센터는 도내 중소 제조 기업의 디지털 전환(DX)과 AI 전환(AX) 지원을 추진하기 위해 도비 290억 원 등 총 443억 7000만원을 투입, 지상 6·지하 1층에 연면적 6675.57㎡ 규모로 설립했다.

센터 내에는 테스트베드 장비 시연 공간, 교육장, 기업 입주 공간 등을 설치했고, 5∼6층에는 한국자동차연구원의 강소특구 전담 부서가 입주해 있다.

주요 구축 장비로는 기업이 현장에서 주로 사용하고 있는 비전 검사 장비와 수치 제어 가공기, 사출 성형 장비 등 테스트베드 장비 32종이 있다.

충남제조기술융합센터 주요 사업은 ▷AI, 빅데이터, 클라우드, 사물인터넷(IoT) 등 활용 현장 적용 가능 스마트 제조 기술 개발 및 보급 ▷실제 제조 환경과 유사한 테스트베드 구축, 기업 개발 기술 실증 및 검증 지원 등이다.

또 기업 입주 공간을 제공하고, 기술 지원 및 컨설팅 등도 지원하며, 스마트 제조 분야 전문 인력 양성을 위한 교육 프로그램도 운영한다.

추후에는 ▷제조 데이터 AI 분석 서비스 ▷클라우드 통합 시스템 운영 ▷기업 AI 전환 지원 강화 ▷중소·중견기업 AI 제조 공정 전환 스마트 공장 지원 ▷소기업형 스마트 공장 지원 확대 등을 추진키로 했다.

도는 충남제조기술융합센터 본격 가동을 통해 전문 인력 양성 및 협업 네트워킹 강화, 중소 제조기업 디지털 전환 가속화를 통한 경쟁력 확보, 신규 사업 기획 및 확대를 위한 플랫폼 제공 등의 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.

이 자리에서 김태흠 지사는 “충남은 반도체·디스플레이·자동차 등 제조업 비중이 52%나 되는 제조업 중심지이지만, 제조업 성장률은 2000년대 10% 수준에서 근래에는 3%까지 떨어져, AI 전환을 통한 제조업 혁신은 필수전략이 되었다”며 “충남은 2030년 AI 활용률 40%를 목표로 제도와 인프라 마련, 기업 지원과 인력 양성 등 4대 분야를 역점 추진하겠다”고 밝혔다.

김 지사는 그러면서 “제조기술융합센터로 기업별 맞춤형 AI 전환이 촉진될 것이며 내년에는 산업AI 인증지원센터를 개소해 R&D 지원 기반을 더욱 강화”하며, “2030년까지 주력산업 소부장 기업의 우선적인 AI 전환을 위해 4500억원을 투자하고,오는 2027년까지 AI 미래 인재 1만 4000명을 양성해 세계 최고 수준의 우리 제조업에 AI라는 성장 엔진을 장착시킬 것”이라고 강조했다.