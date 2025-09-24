[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북도와 경주시는 23일 경주 봉황대 잔디광장에서 ‘APEC 경주 손님맞이 새단장의 날’ 행사를 개최했다.

이번 행사에는 주낙영 경주시장을 비롯해 정석호 이사장, 김학홍 경북도 행정부지사, 배진석 경북도의회 부의장, 이락우 2025 APEC 정상회의 추진지원 특별위원장과 시민자원봉사단 700여명이 참석했다.

행사는 경주시 자원봉사센터 이사장의 개회사를 시작으로 경주시장 환영사, 경북도 행정부지사, 경북도의회 부의장의 축사, APEC 성공개최 결의 퍼포먼스, 기념 촬영, 환경정비 활동 순으로 이어졌다.

이날 참가자들은 행사 후 중심상가, 중앙시장, 황리단길, 시외버스터미널 등 주요 관광지와 상권 밀집 지역 4곳으로 나눠 환경정비 활동과 친절 캠페인을 전개했다.

특히 시민자원봉사단은 지난 9월 8일부터 11월 2일까지 매주 1회 이상 정기적인 환경정화 활동을 이어가고 있으며 정상회의 개막 전까지 경주 전역에서 환영 분위기를 확산할 계획이다.

김학홍 경북도 행정부지사는 “이번 행사는 단순히 도시 환경을 정비하는 자리가 아니라 세계 속의 경주와 경북을 알리는 소중한 첫걸음”이라며 “세계 속의 경주, 세계 속의 경북도로 경북의 위상을 높여 줄 것”을 강조했다.

정석호 이사장은 “APEC을 앞두고 깨끗하고 친절한 경주를 만들기 위한 시민들의 마음이 하나로 모였다”며 “오늘의 다짐이 APEC 성공 개최로 이어지길 기대한다”고 말했다.

주낙영 경주시장은 “세계 각국의 정상을 맞이하는 역사적인 국제행사를 앞두고 자발적으로 도시환경 개선과 친절 캠페인에 앞장서 주신 자원봉사자분들께 감사드린다”며 “시민과 함께 세계가 찾는 품격 있는 경주를 만들어 가겠다”고 밝혔다.