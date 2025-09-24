27~28일 서리풀뮤직페스티벌 프로그램으로 개최... 올해 명칭 변경하며 규모 확대 대형 악기사 총출동해 악기 총 219종 전시, 바이올린 대패질 체험 등 음악 매개로 소통

[헤럴드경제=박종일 선임기자]“서초음악문화지구의 다양한 인프라 활용해 대한민국 음악문화 중심지로 발돋움할 것이다”(전성수 서초구청장)

서울 서초구(구청장 전성수)는 ‘2025 서리풀뮤직페스티벌’ 기간인 오는 27일부터 28일까지 반포대로 일대에서 ‘제7회 서리풀 악기거리 축제’를 개최한다고 밝혔다.

‘서리풀 악기거리 축제 추진단’이 주최·주관하는 이번 축제는 국내 유일 음악문화지구인 서리풀 악기거리에서 구의 악기거리 인프라를 활용해 모두가 함께 만들어 가는 문화축제다.

지난해까지 ‘서울 악기거리 축제’로 개최된 이번 축제는 올해 ‘서리풀 악기거리 축제’로 명칭을 변경하고 서리풀뮤직페스티벌의 한 프로그램으로 자리 잡으며 규모가 확대됐다.

특히 서초음악문화지구에 위치한 대형 악기사들이 총출동해 다양한 악기를 선보이는 특별한 전시를 열어 전통 클래식 악기는 물론, 세계 각국의 민속 악기와 첨단 전자악기까지 총 219종의 악기를 공개할 예정이다.

관람객들은 그동안 쉽게 접할 수 없었던 악기를 직접 만져보고 소리를 내보는 체험 행사에도 참여할 수 있다.

또, 악기 제작 과정을 가까이에서 볼 수 있는 바이올린 대패질 체험과 함께 증강현실(AR)을 활용한 악기 퀴즈 이벤트, 지역 악기 상점들의 홍보부스도 운영될 예정이다. 이를 통해 음악을 매개로 즐겁게 소통하고 남녀노소 누구나 음악과 가까워지는 기회가 될 것으로 보인다.

축제의 하이라이트인 공연 무대 역시 풍성하게 꾸며진다. 27일 서리풀뮤직페스티벌 내 아트존에서 선보이는 서리풀 악기거리 축제 개막식에는 청년풍물패의 흥겨운 고창농악공연이 울려 퍼지고 한국 백파이프 연주단, 브라스밴드, 현악 5중주 앙상블 무대가 이어진다. 이후 주민, 연주자, 악기 상인들이 함께 참여하는 대규모 합주 퍼포먼스가 펼쳐져 모두가 주인공이 되는 화합의 장을 연출할 것으로 기대를 모은다.

마지막으로 28일 웰컴존에서 예정된 신중초등학교 오케스트라 공연에서는 아이들이 클래식 명곡들을 연주하며 서리풀뮤직페스티벌의 감동을 이어나간다는 계획이다.

전성수 서초구청장은 “서리풀 악기거리 축제를 통해 모두가 음악의 매력을 가까이에서 체험하고 일상 속 활력과 즐거움을 찾으시길 바란다”며 “앞으로도 서초음악문화지구의 다양한 인프라를 활용해 명실상부한 대한민국 음악문화의 중심지로 발돋움하겠다”고 말했다.