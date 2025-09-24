베트남 생산법인 증설 활용 “글로벌 최고 수준 ESG 경영 입증”

[헤럴드경제=박지영 기자] LG이노텍이 글로벌 최고 수준의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 성과를 인정받아 국제금융공사(IFC)로부터 대규모 자금 조달에 성공했다고 24일 밝혔다.

LG이노텍은 세계은행그룹(World Bank Group) 산하 국제금융기구인 IFC와 총 2억달러(약 2790억 원) 규모의 ‘지속가능성연계대출(SLL·Sustainability Linked Loan)’ 계약을 체결했다고 밝혔다.

LG이노텍은 지난해 베트남 하이퐁 생산법인 증설 투자 명목으로 SLL을 신청, 이번에 한국 기업으로는 최초로 총 2억달러(약 2790억원) 규모의 자금을 차입할 수 있게 됐다. 대출 만기는 8년이다.

SLL은 2017년 도입된 국제 금융 제도로, 대출 기간 중 기업은 은행과 사전에 협의한 ESG 경영 목표를 달성해야 저금리 혜택 등을 지속적으로 누릴 수 있다.

기업의 ESG 경영 및 컴플라이언스(Compliance) 지표가 높을수록 금리 감면 혜택은 커진다. 또 승인 절차가 까다롭고 관리·감독 기준도 엄격하지만, 자금 활용 범위가 넓다는 점이 특징이다.

LG이노텍은 지난 2022년 사업장 전력 사용량의 100%를 재생 에너지로 전환하는 이른바 ‘RE100(재생에너지 100% 사용)’을 2030년까지, 그리고 2040년까지는 탄소중립을 달성하겠다는 도전적인 목표를 공표한 바 있다.

이에 2024년 한 해 동안에만 국내외 사업장에서 사용하는 전력의 60%에 육박하는 638GWh를 재생에너지로 전환했다. 특히 베트남을 비롯해 파주, 구미1A 등 국내 2개 사업장은 이미 지난해 RE100을 달성했다.

RE100 동참을 선언한 국내 기업 중 재생에너지 사업을 전개하는 한국수자원공사를 제외하면 가장 높은 전환율이다.

그 결과 2024년 탄소정보공개프로젝트(CDP·Carbon Disclosure Project) 기후변화 대응 평가에서 ‘리더십 A 등급’을 획득하는 한편, 3년 연속 탄소경영 최우수 기업에 이름을 올리기도 했다.

카르스텐 뮐러 IFC 제조업·농업·서비스 부문 아시아태평양 지역산업담당국장은 “IFC가 한국 기업과 체결하는 첫 SLL을 LG이노텍과 함께 하게 돼 기쁘다”며 “IFC는 LG이노텍과 지속가능성 증진을 위한 다양한 협력을 지속 이어갈 것”이라고 말했다.

박지환 LG이노텍 CFO(최고재무책임자)는 “IFC로부터 유치한 자금은 회사가 추진해 온 진정성 있는 ESG 경영 활동이 낳은 의미 있는 재무성과”라며 “LG이노텍은 앞으로도 ESG 경영에 앞장서며 차별적 고객가치를 제공하는 기업으로 지속 성장해 나갈 것”이라고 말했다.