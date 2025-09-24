미 연방정부 셧다운 우려 고조 민주 “트럼프는 항상 꽁무니 빼” 비판

[헤럴드경제=김수한 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 야당인 민주당 지도부와의 회동을 거부했다.

트럼프 대통령은 23일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜에 “소수당인 급진 좌파 민주당이 내세운 터무니없고 우스꽝스러운 요구 사항을 검토한 결과, 민주당 지도부와 어떤 회동도 생산적일 수 없다고 결론내렸다”고 썼다.

앞서 민주당의 척 슈머 상원 원내대표와 하킴 제프리스 하원 원내대표는 지난 20일 트럼프 대통령에게 서한을 보내 회동을 요청했다.

일부 미국 언론은 이 회동이 이번 주 성사될 예정이라고 보도한 바 있다. 하지만 트럼프 대통령은 거부 의사를 밝힌 것이다.

트럼프 대통령의 이런 발언은 미 연방 의회가 단기 지출법안(임시 예산안·CR)을 처리하지 못해 내달 1일부터 연방 정부 셧다운(일시적 업무 정지)이 될 수 있다는 위기감이 고조되는 가운데 나왔다.

트럼프 대통령은 민주당이 불법 체류자의 무료 의료서비스를 위한 1조 달러 이상의 신규 지출, 미성년자 성전환 수술의 납세자 부담 강요, 사망자의 메디케이드 명단 포함, 범죄자에 대한 국경 재개 등을 요구한다고 주장했다.

그러면서 “이러한 급진 좌파 관점과 정책이 내가 대선에서 7대 경합주와 일반 투표까지 역사적 압승을 거두게 한 요인”이라고 설명했다.

그는 “국민은 상식을 선택했다. 바로 공화당과 당신의 대통령인 ‘도널드 J. 트럼프’가 상징하는 것”이라며 “그들이 국가의 미래에 진지해진다면 만날 것이다. 이 서한의 원칙에 동의한다면 기꺼이 만나겠다”고 말했다.

트럼프 대통령은 또 “이제 공은 당신들에게 넘어갔다. 우리나라가 상징하는 것들에 (민주당이) 현실적인 태도를 보일 때 만나기를 기대한다. 옳은 일을 하라”고 덧붙였다.

이처럼 트럼프 대통령이 셧다운 시한을 얼마 남겨두지 않고 야당 지도부와 회동하지 않기로 하면서 셧다운 우려는 더욱 고조될 전망이다.

민주당 지도부는 곧바로 격앙된 반응을 보였다.

제프리스 하원 원내대표는 엑스(X)에 “트럼프는 항상 꽁무니를 뺀다”(Trump Always Chikens Out)라고 적은 뒤 “극단주의자들은 미국을 파괴하고 있는 공화당의 의료 위기를 해결하려 하지 않기 때문에 정부 폐쇄를 원한다”고 비판했다.

슈머 상원 원내대표도 엑스에 올린 글에서 트럼프 대통령을 향해 “길고 화나고 간절한 당신의 말이 끝나면 우리는 앉아서 의료서비스를 논의할 것”이라고 밝혔다.