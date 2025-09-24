“인플레이션·고용, 양면적 리스크...도전적인 상황” “최근 인플레이션 상승해 다소 높은 상태…관세 영향”

[헤럴드경제=도현정 기자]대내외로 금리 ‘빅컷(큰 폭의 금리 인하)’ 압박을 받아온 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 23일(현지시간) 지나치게 공격적인 금리 인하는 인플레이션(물가 상승) 억제에 영향을 줄 수 있다고 밝혔다.

이는 연준이 지난 17일 통화정책 회의에서 올해 처음으로 금리 인하 조치를 단행한 뒤 약 일주일만의 발언이다. 당시 0.25%p의 금리 인하를 두고 시장에서 올해 추가 금리 인하에 대해 기대하는 목소리가 높아지자, 추가 금리 인하와 그 폭에 대해 신중하게 접근하고 있다는 점을 강조한 것으로 풀이된다.

파월 의장은 이날 미국 로드아일랜드주 상공회의소에서 행한 연설을 통해 “단기적으로 인플레이션 리스크는 상방 쪽으로 기울어져 있고, 고용 리스크는 하방 쪽으로 기울어져 있다. 도전적인 상황”이라 말했다. 그는 “이런 양면적 리스크(two-sided risk)가 존재할 때 리스크가 전무한 선택지는 없다”며 “우리가 (금리를) 너무 공격적으로 완화하면 인플레이션 억제를 미완으로 남겨 놓게 되고, 나중에 인플레이션 2% 목표치를 회복하기 위해 정책을 다시 (금리 인상으로) 전환해야 할 수도 있다”고 지적했다.

이어 “우리가 긴축 정책을 너무 오랫동안 유지하면 고용 시장이 불필요하게 위축될 수 있다”며 “이처럼 우리의 목표(물가안정·최대고용)들이 긴장 관계에 있을 때, 연준의 정책 틀은 양쪽 목표의 균형을 맞추는 것을 요구해왔다”고 강조했다. 이어 올해들어 처음으로 금리를 인하한 것에 대해 “고용에 대한 하방 리스크가 증가하면서 우리의 목표 달성에 있어 리스크 균형 잡기에 변화가 생겼다”고 설명했다.

연준은 지난 17일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 개최하고 기준금리를 기존 4.25∼4.50%에서 4.00∼4.25%로 내리기로 결정했다. 지난해 12월 기준금리를 0.25%p 인하한 뒤 9개월 만의 첫 금리인하였다. 금리 결정 전 트럼프 미국 대통령은 수차례나 금리 인하가 필요하다고 공개적으로 연준을 압박했고, 트럼프 대통령이 임명한 스티브 마이런 신임 연준 이사는 회의에서 0.5%p의 금리 인하가 필요하다고 주장했다. 금리 인하 규모는 0.25%p로 정해졌고, 시장에서는 연내 추가 금리 인하가 이뤄질 것이란 전망이 커지고 있다.

파월 의장은 “이 정책 기조가 개인적으로는 여전히 다소 긴축적인 수준이라고 보고 있으며, 이는 우리를 잠재적 경제 변화에 대응하기 좋은 위치에 둔다”며 “우리 정책은 미리 결정된 경로 위에 있지 않다. 연준은 들어오는 데이터와 변화하는 전망, 리스크 균형 잡기에 근거해 적절한 정책 기조를 계속해서 결정해 나갈 것”이라 밝혔다. 그는 “우리는 최대 고용을 지원하고 인플레이션을 지속 가능하게 2% 목표치에 맞추는 데 전념하고 있다”고 다시 강조했다.

파월 의장은 또 “최근 인플레이션이 상승하며 다소 높은 수준을 유지하고 있다”며 “최근 데이터와 조사에 따르면 이런 가격 상승은 전반적인 물가 상승 압력보다 관세 영향이 큰 것으로 나타났다”고 밝혔다. 이어 관세 관련 물가 인상이 비교적 단기간에 그칠 수 있다 전망하면서 “관세 인상은 공급망 전반에 반영되는 데 다소 시간이 걸릴 가능성이 있다. 이 일회성 수준의 물가 상승은 몇 분기에 걸쳐 확산하면서 그 기간 다소 높은 인플레이션으로 나타날 수 있다”고 설명했다.