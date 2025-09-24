美지원 여부엔 “상황 따라 달라”

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아 항공기가 영공을 침범하면 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국이 격추해야 한다는 입장을 냈다.

트럼프 대통령은 23일(현지시간) 뉴욕에서 열린 유엔총회 고위급 회기 참석 계기에 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 회담한 자리에서 취재진이 ‘나토 국가들이 러시아 항공기가 자국 영공에 진입하면 격추해야 한다고 생각하느냐’고 묻자 “그렇다”고 답했다.

최근 러시아 드론과 전투기가 폴란드와 에스토니아 등 나토 회원국 영공을 침범하는 사례가 늘고 있으며, 이에 나토는 나토 4조 발동에 따른 긴급협의를 하는 한편 ‘회원국의 군사행동을 포함한 원조’를 명시한 5조 발동 가능성을 러시아에 경고하는 등 긴장이 고조되는 상황이다.

트럼프 대통령은 다만, 미국이 러시아 항공기를 격추하는 나토 회원국을 지원할 의향이 있느냐는 질의에는 “상황에 따라 다르다”고 했다.

그는 이어 “하지만, 우리는 나토에 대해 매우 강력하다. 나토 회원국이 국방비를 2%에서 5%로 증액하기로 했을 때 그것은 위대한 결속이었다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 마지막으로 젤렌스키 대통령을 만난 이후 어떤 진전이 있었는지에 대해 “가장 큰 진전은 현재 러시아 경제가 끔찍하다는 것”이라며 “경제가 무너지고 있고, 솔직히 우크라이나는 이 큰 군대를 막는 것을 매우 잘하고 있다”고 말했다.

또 “사람들은 전쟁이 사나흘이면 끝날 것이라고 했는데 전쟁은 여전히 진행 중이고 이는 러시아가 성공한 것처럼 보이지 않는다”고 강조했다.

트럼프 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 아직도 믿느냐는 질의에는 “한 달쯤 지난 뒤 알려주겠다”고 답했다.

트럼프 대통령은 회담 모두발언에서는 “오늘 예정된 회담이 약 30건 정도 되는데 이 회담은 매우 중요하다. 우크라이나가 벌이는 전쟁에 대해 우리는 큰 존경을 표한다. 정말 놀라운 일”이라고 말했다.

젤렌스키 대통령은 트럼프 대통령과의 회담에서 전쟁 종식 방안과 우크라이나 안전보장 방안, 유럽 일부 국가의 러시아산 에너지 구매 중단 방안 등을 논의할 예정이라며 “러시아에 대한 더한 압박과 제재가 필요하다”고 말했다.