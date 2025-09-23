[헤럴드경제=민성기 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 서방국들이 잇달아 팔레스타인의 국가 지위를 인정하는 것과 관련해 “하마스(팔레스타인 무장정파)의 만행에 대한 너무 큰 보상이 될 것”이라고 비판했다.

트럼프 대통령은 23일(현지시간) 뉴욕 유엔본부에서 열린 유엔총회 기조연설에서 “마치 갈등을 부추기기라도 하는 듯, 이 기구(유엔)의 일부 나라들은 팔레스타인 국가를 일방적으로 인정하려고 하고 있다”며 이같이 말했다.

트럼프 대통령은 “우리는 10월 7일(하마스의 이스라엘 기습 공격일)을 결코 잊어서는 안 된다”며 “하마스는 평화를 위한 합리적인 제안들을 계속 거부해왔다”고 비판했다.

이어 “하마스는 여전히 인질을 풀어주지 않고 휴전도 받아들이지 않고 있는데, (국가 인정은) 10월 7일을 비롯한 그들의 만행에 대한 보상이 될 것”이라고 거듭 지적했다.

이스라엘과 하마스는 2년 가까이 가자지구 전쟁을 이어오고 있다. 이런 가운데 최근 영국, 캐나다, 호주 등 서방국들은 팔레스타인의 국가 지위를 인정했다.

트럼프 대통령은 “하마스의 몸값 요구에 굴복하는 대신, 평화를 원하는 사람들은 ‘인질을 풀어주라’는 하나의 메시지로 단결해야 한다”며 “우리는 즉각 인질들을 돌려받아야 한다. 우리는 20명 전원을 원한다”고 말하기도 했다.

그는 “우리는 즉각 가자지구에서의 전쟁을 멈춰야 한다”며 “즉각 협상해야 하고, 평화 협상을 해야 한다”고 강조했다.

‘전쟁자금 대는 격’ 러시아산 에너지 구입말라

트럼프 대통령은 유럽 국가들에 러시아산 에너지 구입은 러시아에 전쟁자금을 대는 격이라며 원유 구입 등을 하지 말아달라고 요구하기도 했다.

트럼프 대통령은 “중국과 인도는 러시아산 원유를 계속 구매함으로써 현재 진행 중인 전쟁의 주요 자금 공급원 역할을 하고 있다”며 “그런데 북대서양조약기구(NATO·나토) 국가조차도 러시아산 에너지와 관련 제품을 끊지 않고 있다”고 지적했다.

그는 “러시아가 만약 종전 합의를 할 준비가 되지 않았다면 미국은 피를 매우 빠르게 멈추게 할, 매우 강력한 관세 조치를 실행할 준비가 완전히 돼 있다”며 “하지만 그 조치가 효과가 있으려면, 유럽 국가들이 동일한 조치에 동참해야 한다”고 강조했다.

트럼프 대통령은 “유럽은 더 강력한 대응에 나서야 한다”며 “지금 하는 행동을 해서는 안 된다”고 지적했다.

그러면서 “(지금 하는 행동은) 러시아와 싸우는 동시에 러시아의 석유와 가스를 구매하는 것”이라며 “즉각 러시아로부터의 모든 에너지 구매를 중단해야 한다. 그렇지 않으면 우리 모두가 많은 시간을 낭비하는 것”이라고 거듭 강조했다.