[헤럴드경제=고승희 기자] 이번엔 14억 6000만의 인구 대국 인도로 향했다. 일본, 미국, 남미, 중국에 이어 하이브가 공략할 새로운 땅이다.

인도 현지 법인 ‘하이브 인디아’를 설립했다. 하이브가 해외 본부(HQ)를 설립한 것은 하이브 재팬, 하이브 아메리카, 하이브 라틴 아메리카, 하이브 차이나에 이어 다섯 번째다.

23일 하이브(의장 방시혁)에 따르면 이달 뭄바이에 인도 현지 법인 하이브 인디아(HYBE INDIA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED)를 설립한다.

뭄바이는 볼리우드 영화 산업과 현대 미술, 다양한 공연예술이 집약된 문화·엔터테인먼트 중심지로, 글로벌 음악·콘텐츠 기업들의 전략적 거점으로 주목받고 있다.

하이브 인디아의 미션은 ‘인도의 목소리가 세계의 서사가 될 때까지(WHERE VOICES OF INDIA BECOME GLOBAL STORIES)’로 삼았다. 인도에서 재능있는 아티스트를 발굴·육성해 현지 감각으로 탄생한 아티스트를 세계와 연결시키겠다는 포부다.

하이브 인디아에선 현지 오디션을 통해 아티스트를 선발하고, 인도에 최적화된 트레이닝 시스템을 구축할 계획이다. 또한 기존 하이브 뮤직그룹 아티스트의 인도 현지 활동도 적극 지원할 예정이다.

인도는 인구수 기준 세계 최대 국가로, 스트리밍 사용자 수가 1억8500만명에 달하는 세계 2위 음악 시장이다. 미국에 이어 두 번째다. 한국국제문화교류진흥원 조사에 따르면 2018년 대비 2023년 인도 내 K-팝 음원 스트리밍은 362% 급증하고 있다. 인터넷과 스마트폰 보급률 확대, 스트리밍 서비스 접근성 향상 덕이다.

하이브 인디아 설립은 각 지역의 문화와 특성에 맞는 사업을 전개해 현지 시장을 선도하기 위한 ‘멀티 홈, 멀티 장르(Multi-home, Multi-genre)’ 전략의 일환이다. 방시혁 하이브 의장이 주도하고 있는 멀티 홈, 멀티 장르 전략은 K-팝 제작 시스템을 현지에 접목해 세계 최고 수준의 현지 아티스트를 발굴·육성하는데 초점을 맞추고 있다.