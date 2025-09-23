[헤럴드경제(칠곡)=김병진 기자]경북 칠곡군은 왜관읍 금남리 프리미엄 쌀 재배단지에서 올해 첫 쌀 수확을 했다고 23일 밝혔다.

이날 거둔 햅쌀은 ‘프리미엄 칠곡할매쌀’로 포장돼 추석부터 시중에 판매된다.

칠곡군은 올해 처음으로 지역브랜드 쌀 개발을 위해 ‘프리미엄 쌀 재배단지 조성’ 사업을 시작했다.

사업에는 총 20ha 규모의 재배단지에서 약 40호 농가가 참여했다.

재배단지에는 고품질의 쌀을 생산하는 품종인 미호벼가 심어졌다.

사업에 참여한 농민들에게는 칠곡군에서 재배 기술 교육, 포장 관리 지도, DNA·품위·성분 분석과 소포장재 디자인 제작 등을 지원하고 농협에서는 농자재 지원, 쌀 수매 및 유통·판매를 전담한다.

처음 수확한 재배 농가의 곽경수 씨는 “칠곡군 프리미엄 쌀이 전국에서 사랑받는 브랜드로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 소감을 전했다.

김재욱 칠곡군수는 “기후 변화로 예상치 못한 어려움이 있었지만 포기하지 않고 끝까지 흘린 땀방울로 풍요로운 결실을 본 농가의 노력에 감사의 뜻을 전한다”고 말했다.