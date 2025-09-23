[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도의회 산불대책특별위원회는 23일 열린 제358회 임시회 제1차 본회의에서 활동결과보고서를 채택하며 지난 5개월간의 활동을 마무리했다.

‘산불대책특위’는 지난 3월 경북 내륙과 동해안까지 5개 시·군을 휩쓴 초대형 산불로 막대한 피해를 입은 지역의 조속한 복구와 재발 방지를 위해 구성했다.

특위는 그동안 피해 현장을 직접 찾아 주민들의 생생한 목소리를 청취하고 복구 대책 및 제도 개선 방안을 모색했다.

특히 재창조 수준의 조속한 피해 복구를 위한 ‘초대형 산불 피해구제 및 지원 등을 위한 특별법’제정을 위해 국회와 경북도에 지속적으로 건의한 결과 지난 18일 국회의 산불피해지원대책특별위원회에서 의결되는 성과를 거뒀다.

이와 함께 특위는 피해지역 주민 의견 수렴, 마을 공동체 회복 및 재창조 방안 제시, 재난 대응체계 점검과 제도 개선, 국회와 경북도 간 협력 강화 등 다양한 활동을 추진했다.

최병준 위원장은 “‘초대형 산불 피해구제 및 지원 등을 위한 특별법’이 국회 특위를 통과한 것은 경북도의회와 산불특위가 피해 주민들의 고통을 덜기 위해 앞장서 노력한 결과이자 향후 실질적인 지원의 제도적 기반을 마련했다는 점에서 큰 의미가 있다”고 말했다.