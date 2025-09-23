[헤럴드경제=민성기 기자] 전 야구선수 심수창이 이혼 심경을 언급했다.

22일 유튜브 채널 ‘KBS 스포츠’는 ‘최강야구 첫 방송 전에 불꽃 같은 기자회견(?)’이라는 제목으로 ‘수근수근 최근야구’ 영상을 게재했다.

심수창은 다른 출연자들과 최근 2026 KBO 신인 드래프트에 관해 이야기를 하다가 “나도 빨리 애를 낳을 걸”이라고 말했다. 이번 드래프트에선 전 야구선수 박석민 아들이 전체 1순위 지명을 받았다.

그러자 한 출연자는 “애를 낳기 전에 해야 할 게 있지 않냐”며 심수창 이혼을 간접 언급했다. 다른 출연자는 “마음은 잘 추스르고 있냐”고 물었다. 또 “기사 보고 깜짝 놀랐다. 난 친구라서 알고 있었지만”이라고 말했다.

또 다른 출연자는 “이게 왜 지금 (보도됐냐) 친구로서 그게 궁금하다”고 했다.

심수창은 “괜찮다”며 “나도 깜짝 놀랐다. 내가 인터뷰를 한 게 아니다. 많은 분이 연락을 해왔는데 전화를 한 통도 안 받았다”고 말했다.

그리고 심수창은 “결혼은 미친 짓이야”라는 가사와 함께 우울한 목소리로 노래를 불러 ‘웃픈’ 웃음을 자아냈다.

심수창은 2018년 12월 비연예인 사업가와 결혼했다. 슬하에 자녀는 없다. 지난 9일 심수창이 결혼 7년 만에 파경을 맞았다는 소식이 전해졌다. 양측 귀책 사유는 없으며 두 사람은 원만한 합의를 거쳐 이혼한 것으로 알려졌다.